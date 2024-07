Un site d’extrême droite appelle à l’élimination de personnalités de gauche

Le site d'extrême droite Réseau Libre, qui est domicilié en Russie, a de nouveau lancé un appel à la violence et à la haine, cette fois ciblant spécifiquement des figures politiques de gauche après les résultats des élections législatives. Parmi les personnalités visées figurent Manuel Bompard, Alexis Corbière, Rachel Keke, Ian Brossat, et l'avocat Yassine Bouzrou qui a défendu la famille de Nahel, qui avait été victime d’un tir mortel de policiers.

Un article publié sur Réseau Libre, illustré par un homme au visage couvert visant une cible avec une carabine, appelle explicitement à tuer quatre personnalités politiques de gauche. L’article encourage à attaquer « des cibles qui assument leur statut d’ennemi« , incluant des avocats, journalistes, associatifs, et politiciens de second ordre. Il décrit même les méthodes possibles pour les tuer : arme à feu, couteau de cuisine, arbalète, ou manche de pioche.

En plus de ces appels à la violence, les adresses personnelles de plusieurs responsables politiques ont été publiées avec la consigne de « neutraliser » ces individus. Les députés ou ex-députés de LFI et du Parti communiste Manuel Bompard, Rachel Keke, Ian Brossat, et Alexis Corbière sont parmi les cibles.

Les réactions des personnalités visées ne se sont pas fait attendre. Alexis Corbière a exprimé son inquiétude sur Twitter en découvrant que son adresse avait été publiée et a demandé que ces menaces cessent.

Manuel Bompard, bien que n’ayant pas réagi directement, a retweeté un message de soutien du premier secrétaire du PS, Olivier Faure, dénonçant les appels au meurtre de l’extrême droite.

Ian Brossat a annoncé son intention de porter plainte et a dénoncé cette nouvelle incitation à la violence contre des élus de gauche.

La semaine précédente, Réseau Libre avait déjà publié une liste de plus de cent avocats à « éliminer« , les accusant d’avoir signé une tribune appelant à faire barrage au Rassemblement national. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et le bâtonnier de Paris, Pierre Hoffman, avaient fermement condamné ces menaces, et une plainte avait été déposée.

L’association des avocats pénalistes a réitéré son soutien inconditionnel aux confrères menacés. Elle a condamné ces appels au meurtre et l’exposition des adresses personnelles des avocats. Yassine Bouzrou, un avocat bien connu pour défendre des familles victimes de violences policières, a également été visé par ces menaces. Il a porté plainte auprès du Parquet national antiterroriste.

Ces événements soulignent un climat de menaces persistantes contre ceux qui s’opposent à l’extrême droite.