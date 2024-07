Un roman qui « redonne corps » à une « figure centrale de la mémoire réunionnaise »

"Kalla, mon amour" de Daniel Lauret, paru aux éditions Orphie en juin 2024, vise à "redonner corps" à la figure de Grand-mère Kalle, souvent édulcorée ou galvaudée. Inspiré par des années de lecture d'ouvrages sur l'esclavage et une visite au musée de Villèle, Lauret transforme cette figure emblématique en une histoire d'amour entre une esclave et une femme blanche, mêlant réalité historique et fiction.

« Retourner le stigmate. Faire de Kalla une figure aimante et aimée. Redonner corps à Kalla ». Voici le but de Daniel Lauret, auteur de Kalla, mon amour, paru aux éditions Orphie en juin 2024.

Car « l’actualité contemporaine, c’est une Grand-mère Kalle qui a perdu sa signification », regrette l’auteur. « La figure de Grand-mère Kalle, quand elle n’est pas édulcorée, est galvaudée en succédané d’Halloween ». Vidée de son sens, la légende a perdu son âme : « ses attaches avec l’histoire de l’esclavage », précise-il.

L’idée de « transformer notre regard sur cette figure centrale de la mémoire réunionnaise » prend forme alors que Daniel Lauret visite l’exposition « Regards croisés sur l’esclavage », au musée de Villèle.

Des années durant, l’auteur lit et relit un certain nombre d’ouvrages historiques dédiés à l’esclavage. Sortilèges créoles, Eudora ou l’Île enchantée, de Marguerite-Hélène Mahé, Les Marrons, de Louis-Timagène Houat, Chasseurs de Noirs de Daniel Vaxelaire.

Des lectures dans lesquelles il puise ses inspirations. Mais pas toutes ! Pour le reste, le conteur s’est affranchi de la réalité, pour laisser libre cours à la fiction. Car Kalla, mon amour, c’est aussi un roman, une histoire d’amour entre une esclave et une blanche…

Daniel Lauret naît le 19 décembre 1949 à Piton Saint-Leu (Réunion) et grandit à la Chaloupe Saint-Leu. Après des études secondaires au Lycée Leconte de Lisle (dans les locaux de l’ancien lycée colonial devenu Collège Bourbon), il est reçu au concours d’entrée à l’École Normale d’instituteurs de Saint-Denis. Il fait partie de la première promotion d’étudiants à s’inscrire en Lettres à la Réunion, au Centre Universitaire créé en septembre 1968. Après une formation de professeur de Collège en Lettres-Anglais, c’est à l’Université des Lettres et Sciences Humaines d’Aix-en-Provence qu’il poursuit son cursus : licence, maîtrise, CAPES de Lettres Modernes et doctorat en Études Créoles. Daniel Lauret enseigne quatre années au collège (à Saint-Benoit et Sainte-Clotilde). Après une année de formation à Paris, il est nommé à l’École Normale de Saint-Denis – bientôt transformée en IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) – pour y enseigner, jusqu’en 2004, la didactique du français et du créole. L’auteur consacre désormais la majeure partie de son temps à son travail de conteur (Association Kozé Conté) et d’écriture.