Un requin-baleine vient à leur rencontre

Nous allons donc poursuivre la destruction raisonnée et systématique de notre planète, je vous dis pourquoi ci-après. Pendant ce temps, alors que de petits génies informatiques mettent en place une I.A. qui ne tardera pas à nous la mettre dans l’os jusqu’à l’omoplate (incluse), le niveau scolaire de nos jeunes est de plus en plus désespérant. Certains vous diront que c’est la volonté de Dieu sinon d’Allah ; voilà qui nous fait une belle jambe.