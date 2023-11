Etats-Unis : Un pilote tente de couper les réacteurs en vol avant d’être maitrisé

L’appareil, un Embraer E-175, était en route depuis Everett, dans l’État de Washington (Etats-Unis), vers San Francisco quand l’incident s’est produit dimanche dernier. L’appareil a été dérouté vers Portland dans l’Oregon, où il a atterri en toute sécurité. L’auteur des faits a été interpellé à sa descente d’avion.

Un pilote qui n’était pas en service a tenté de couper les réacteurs de l’avion, avant d’être maîtrisé par les autre pilotes. « Le commandant de bord et le copilote d’Horizon ont réagi rapidement, la puissance du moteur n’a pas été perdue et l’équipage a sécurisé l’avion sans incident », précise un communiqué d’Alaska Airlines

Un site internet qui archive les conversations entre les pilotes et les contrôleurs aériens, Live ATC, a publié un enregistrement audio du pilote pendant l’incident : « On a sorti du cockpit le type qui a essayé de couper les moteurs », peut-on entendre. « Et il semble qu’il ne soit pas en train de causer de problèmes à l’arrière maintenant ». « Je crois qu’il est maîtrisé. À part ça, oui, il faut que la police soit là dès qu’on aura atterri », ajoute le commandant, décrivant l’incident comme étant une menace de « niveau 4″, susceptible de compromettre la sécurité en vol.