Un nouveau Premier Ministre est né… du sérail politique

J’ai lu des réactions et je reste étonné de voir et de comprendre que c’est Gabriel Attal qui gêne beaucoup.

Pour moi non, j’ai fait son éloge lorsqu’il a été nommé Ministre de l’Éducation nationale …mais c’était juste avant son mot malheureux à propos des Mahorais …pour lequel il a été épinglé dans les médias et pour lequel aussi il a fait un rétro pédalage…

Gabriel Attal ne me gène pas mais c’est la macronie qu’il y a derrière qui me gène …sa quincaillerie et tout le « en même temps » !

L’homme a une certaine maturité politique malgré son jeune âge …aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années.

Preuve de sa maturité politique, il est capable d’empathie et toujours dans un sens utilitaire pour sa carrière ou du moins pour servir son destin …

La dernière en date est d’aller au devant des gens du Pas-de-Calais juste après la cérémonie d’investiture…ce n’est pas un reproche ! Il sait saisir les bonnes opportunités (pour lui) même si c’est sur le malheur des autres. Seuls, les vrais hommes politiques savent le faire .. c’est une qualité pour être homme politique .sinon ,on vous le reprochera .

Il est opportuniste quand il se saisit d’une opinion largement soutenue par une majorité de Français pour demander l’interdiction de la tenue vestimentaire des jeunes filles musulmanes…à l’école . ..Quel courage !

De même pour parler de l’instauration de l’uniforme à l’école …pour lequel je suis plutôt contre à titre personnel (mais ce n’est pas le sujet ).

Sauf à être ringard, je ne comprends rien de l’utilité et de la jouissance à retirer un uniforme à l’école.

Ironie du sort ce sont deux mesures réclamées par le FN. Il a fait ce que la Droite n’a jamais osé faire pour leurs cousins FN.

Dans un reportage où il est présenté comme élève dans l’Ecole d’Alsace qu’il fréquentait, il ne portait pourtant pas d’uniforme …ce n’est donc pas son fond de culture. Une idée empruntée à la Droite dans ses us et coutumes. Il est déterminé mais influençable quand même.

Ça fait de lui un suiveur !

On peut quand même saluer sa détermination à braver les sujets qui fâchent dans le parti auquel il appartient. Sans manger son chapeau …son passage rue Solferino a eu peu d’impact sur lui semble-t-il. Ses camarades ne lui pardonnent pas ces petites trahisons à la ligne du parti. Continuera t-il à casser les codes de la Gauche classique ?

Deux mesurettes qui satisfont les sondages mais d’aucune utilité pour remédier à la faillite de l’ Education nationale aux savoirs fondamentaux à moins que le niveau de culture générale se nos élèves passe par leur accoutrement à l’école. Ça n’empêchera pas les couteaux d’entrer dans les écoles et à l’édifice E.N .de sombrer !

Pendant ce temps des milliers d’heures d’enseignement ne sont toujours pas assurées pour des milliers d’élèves. Mais le peuple est satisfait d’avoir eu raison sur ce qui n’est pas essentiel …C’est aussi de la démagogie de répondre à la demande populaire quand celle-ci ne sert pas l’intérêt général ou ne lui apporte rien de plus que de prendre une revanche sur une autre partie de la population. C’est être aussi un peu populiste ! Comme savent l’être d’autres partis. A part ça, je reste satisfait de sa nomination …On en avez vraiment assez de l’autre .

Gabriel Attal, premier Premier ministre gay : le signe d’une France qui progresse par Quentin Girard : « A 34 ans, Gabriel Attal n’est pas seulement le Premier ministre de la Ve République le plus jeune de l’histoire, il est aussi le premier à être ouvertement homosexuel. Si avant lui certains l’ont peut-être été c’était en toute discrétion. Jamais aucun ne l’avait évoqué comme lui. Ils ou elles ont tous eu des femmes, maris ou compagnons du sexe opposé ».

S’il y a une première dame de France, il n’y aura pas de dame pour le Premier Ministre. Ça enlèvera bien des complexes à beaucoup dans une société qui « progresse » sociétalement.