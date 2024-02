Un nouveau Pôle d’Activités et de Soins Adaptés à l’EHPAD Terrain Fleury

Trois événements étaient au programme de l’EHPAD Terrain Fleury au Tampon le 22 février 2024. A commencer par la signature du Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2023-2027. Thérèse Ferde, vice-Présidente du Département déléguée à l’accompagnement des Personnes Agées a signé le document au nom de la Collectivité, avec Jean-Louis Carrère, Président de la Fondation Père Favron et Gérard Cotellon, Directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS), en présence du Maire du Tampon et Conseiller départemental André Thien-Ah-Koon et de la députée Nathalie Bassire. Pour Thérèse Ferde, « le nouveau CPOM vise une amélioration continue de la qualité de prise en charge et matérialise un nouveau contrat de confiance, en conciliant gestion moderne et efficacité sociale. Il s’inscrit dans une vision prospective et ambitieuse face au vieillissement de la population et à la dépendance, avec pour objectif d’augmenter l’offre en établissements spécialisés de près de 50% d’ici 2028« .

L’inauguration d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) à l’EHPAD Terrain Fleury constituait le deuxième temps fort de la journée. « Ce moment symbolise l’engagement continu du Département à offrir un accompagnement de qualité aux personnes âgées, avec une mention spéciale de la reconnaissance du PASA comme le 10ème établissement labellisé sur le territoire », se félicite Thérèse Ferde. Ce nouveau lieu de vie ouvert, permet aux résidents de continuer à interagir avec leur environnement et de participer à la vie communautaire, tout en assurant leur sécurité, bien-être, et un accueil chaleureux aux familles. « Ce PASA est un modèle d’ouverture, illustrant la capacité à s’adapter, se moderniser et maintenir un lien fort avec ses résidents« . Thérèse Ferde a également mis en avant l’importance de la collaboration avec l’ARS et les partenaires comme la Fondation Père Favron, soulignant « le travail d’unité et d’intelligence collective essentiel à la réalisation de ces objectifs pour une société réunionnaise bienveillante et fraternelle, autour des défis du vieillissement et de la dépendance« .

Troisième événement marquant : l’inauguration de l’antenne du CAMSP (Centre d’action médico-sociale précoce) et du CMPP (Centre médico-psycho-pédagogiques) au 106 rue Martinel Lassays au Tampon. La Vice-présidente du Département a déclaré : « La concrétisation de ce projet souligne notre volonté commune d’étoffer l’offre en services spécialisés pour les personnes en situation de handicap et notamment pour les enfants ».