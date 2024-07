Un nouveau député LR-RN suspecté de tentative d’escroquerie de 1,3 million d’euros

Mediapart révèle que l’ambiance était au beau fixe entre Cyril Hanouna et Jordan Bardella lors d’une soirée privée organisée par l’animateur à sa résidence d’été à Saint-Tropez, le vendredi 12 juillet.

Cependant, des clichés de cette réunion ont fuité, déclenchant une polémique.

Ces photos montrent le président du Rassemblement National et l’animateur de « Touche pas à mon poste » (TPMP) en compagnie d’autres convives.

Les clichés, pris par un paparazzi, se sont retrouvés entre les mains de Mimi Marchand, célèbre communicante et « ange gardien » des couples Macron et Sarkozy, qui a tenté de les empêcher de paraître.