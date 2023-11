Un mouvement de grève chez ADEL – BGE ce mardi

Le communiqué :

Aujourd’hui, des salariés de l’association ADEL – BGE La Réunion ont pris une décision courageuse en déclenchant une grève visant à dénoncer des dysfonctionnements. Cette action ne vise pas seulement. à attirer l’attention sur les préoccupations internes de ces salariés ; elle vise également à rappeler l’importance cruciale de l’association ADEL BGE La Réunion pour le développement économique local et pour soutenir les entrepreneurs de notre territoire.

Depuis sa création en 1992, l’association ADEL, faisant partie du réseau national BGE, s’est engagée dans une mission essentielle : accompagner les créateurs d’entreprises de notre région. Cet accompagnement, proposé gratuitement aux entrepreneurs en situation de demandeur d’emploi est financé principalement par l’Europe et le Conseil Départemental. L’association est un pilier du soutien à l’entrepreneuriat local, contribuant ainsi au développement économique de La Réunion en accompagnant près de 1000 entrepreneurs chaque année.

La création d’entreprise à La Réunion représente un enjeu majeur pour notre territoire. Au cours des dernières années, nous avons assisté à une croissance significative du nombre de créations d’entreprises, avec plus de 12000 immatriculations l’année dernière. Cela démontre l’ambition et la détermination des entrepreneurs de notre région.

Cependant, pour continuer à soutenir cette croissance et à favoriser la réussite des entrepreneurs, il est essentiel que l’association ADEL BGE La Réunion fonctionne de manière optimale. Les graves dysfonctionnements que nous dénonçons aujourd’hui représentent un véritable risque de défaillance de l’association à cause d’errements de gestion. Nous lançons donc un appel à l’amélioration et au renforcement de notre capacité à soutenir efficacement et durablement les entrepreneurs locaux.

Cette action est motivée par un profond engagement envers la mission de l’association et un désir ardent d’améliorer la situation pour tous, employés et bénéficiaires.

Depuis de nombreux mois, certains employés de ADEL BGE La Réunion ont dénoncé des problèmes sérieux auxquels ils font face depuis de trop nombreuses années, y compris

• Le non-respect des obligations de l’employeur envers les salariés (non-déclaration et non­paiement des cotisations sociales sur plusieurs années, lacunes en matière de santé et sécurité au travail, manque d’information, de formation et d’entretiens professionnels, etc.)

• Dysfonctionnements organisationnels (manque d’effectifs, management défaillant … )

• Gouvernance douteuse de l’association (Bureau de convenance, violation des statuts);

• Non-respect des conventions de financement et des obligations de transparence financières

• Faux et usage de faux

• Refus de transparence sur la situation financière de la structure et l’avenir des emplois des salariés.

Ces dysfonctionnements mettent en cause la Directrice, ainsi que les membres de la gouvernance de l’association.

Malheureusement, malgré nos nombreuses tentatives de dialogue constructif avec le conseil d’administration, ces problèmes n’ont pas été résolus de manière satisfaisante.

La grève a été déclenchée en dernier recours, dans l’espoir que notre action attirera l’attention sur ces problèmes et incitera la gouvernance de ADEL-BGE La Réunion à engager des réformes immédiates pour garantir le bien-être de tous les employés et le bon fonctionnement de l’association.

Nous appelons à la solidarité de la communauté et des parties prenantes concernées pour soutenir notre action. Nous sommes déterminés à travailler avec le conseil d’administration, pour trouver des solutions à long terme qui profiteront à l’ensemble de notre association et de notre mission.