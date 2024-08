Un homme victime d’extorsion et de violences suite à une dénonciation

Samuel C. avait à répondre ce mercredi de faits d’extorsion avec violence sur une période allant d’octobre 2023 au 2 août 2024. Cette sombre histoire, qui dure depuis un moment, prend sa source à la prison de Domenjod alors que le prévenu était en détention. Il avait, par l’intermédiaire de contacts extérieurs, commandité l’envoi d’un colis depuis l’extérieur de la prison. Ce jour-là, l’expéditeur du colis s’était fait interpeller en flagrant délit et avait balancé le réceptionnaire qui n’est autre que Samuel C. Les deux avaient écopé d’une peine de prison.

Depuis sa sortie de prison en septembre 2023, il a pris pour habitude de racketter à coup de 50 ou 100 euros celui qu’il considère comme une balance, estimant qu’il a un dû à son égard. Lorsqu’elle ne peut le payer, la victime se fait tabasser. C’est ce qu’il s’est encore passé le 2 août dernier, lorsque Samuel C., en plus de lui asséner des coups de poings et de pieds au visage, lui prend son téléphone en attendant qu’il lui donne de l’argent. N’en pouvant plus, la victime a décidé, cette fois, de déposer plainte.

À la barre, le prévenu use de son droit au silence. De son côté, la victime explique qu’elle « ne peut plus habiter dans le quartier », tellement elle « a peur pour la suite« . Et d’ajouter : « J’ai demandé à déménager, car il me met la pression pour le payer, sinon il me frappe« . Invité à répondre sur les déclarations de la victime, le prévenu préfère garder le silence. Pour la partie civile, « il a le courage de venir devant vous aujourd’hui, d’autant qu’il est terrorisé. Il est resté longtemps isolé et aujourd’hui encore, il est accompagné de son éducateur« , plaide la robe noire qui demande le remboursement du préjudice, mais surtout une interdiction de contact.

« Jusqu’où ça serait allé s’il n’avait pas déposé plainte ?« , rebondit le parquet. « Il agit selon ses propres lois en soumettant les autres à son bon vouloir« , conclut la procureure qui requiert une peine de 18 mois de prison avec mandat de dépôt à l’audience ainsi que des interdictions de contact et de paraitre au domicile de la victime pendant 3 ans.

« Aujourd’hui, il fait le choix du silence, car il a peur que ça le desserve« , répond la défense. « Il y a effectivement un contentieux entre eux, mais il lui en veut parce qu’il a dit des choses totalement fausses lors de l’affaire des colis. Les remises d’espèces ont été faites suite à un arrangement entre eux comme l’a proposé la victime à mon client. La peine est disproportionnée, d’autant que selon la prévention, rien n’indique qu’il y a eu des violences avant le 2 août« , plaide la robe noire qui demande une peine aménagée ou une semi-liberté afin de préserver l’emploi du prévenu.

Tenant compte des 4 mentions du casier judiciaire de Samuel C., le tribunal prononce une peine de 18 mois de prison, décerne un mandat de dépôt et prononce des interdictions de contact et de paraitre au domicile de la victime pendant 3 ans.