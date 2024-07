Canada : Un couple gagne 55 millions à la loterie et elle annonce à son patron qu’elle prend sa retraite

Laurene Shail et Doltan Hawk, originaires de Milton en Ontario, sont les nouveaux gagnants du Lotto Max, remportant un jackpot de 55 millions de dollars canadiens le 14 juin dernier. Ce couple joue régulièrement à la loterie depuis 2009 et a découvert son incroyable gain le lendemain du tirage.

Ce matin-là, Doltan a vérifié le billet de loterie et, n’en croyant pas ses yeux, a appelé Laurene pour qu’elle vérifie à son tour. Elle était sous la douche lorsque son mari, tremblant d’émotion, lui a demandé de sortir son téléphone et de confirmer le résultat. Initialement incrédule, Laurene a réalisé l’ampleur de leur gain après avoir mis ses lunettes et vérifié le billet.

Le couple s’est ensuite rendu au magasin pour valider le billet, où l’agent de caisse, tout aussi ému, a confirmé leur victoire. Peu après, la loterie les a contactés pour finaliser la validation.

L’un des moments les plus mémorables pour Laurene a été d’annoncer sa retraite à son superviseur. Lorsqu’elle lui a annoncé qu’elle quittait son poste, celui-ci lui a dit : « Vous avez gagné à la loterie?« . Laurene, triomphante, n’a pas pu s’empêcher de confirmer : « Oui, c’est tout à fait ça« . Ce moment de révélation a été particulièrement savoureux pour elle, marquant le début d’une nouvelle vie pour le couple.

Maintenant officiellement à la retraite, le couple envisage d’acheter une nouvelle maison près de leurs proches. Doltan rêve d’un nouveau bateau de pêche, tandis que Laurene prévoit des voyages en Italie et en Australie. Leur priorité reste de s’occuper de leur famille et de partager leur bonheur avec eux.