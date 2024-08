Trafic de cocaïne : Le “newbie” pris en flagrant délit dans une station service de Saint-Pierre

“Il y a de la cocaïne partout à La Réunion, dans tous les milieux”, alertait le Docteur addictologue David Mété. Le tribunal de Saint-Pierre en a eu la parfaite illustration dans cette affaire de trafic de drogues.

C’est en plein jour dans une station service de Saint-Pierre, connue dans le milieu, que les agents des douanes ont surpris Damien* et son client en flagrant délit. 26 grammes de cocaïne, 12 grammes de zamal et cinq grammes de résine de cannabis ont été retrouvés en sa possession. Lors de la perquisition à son domicile, ce sont également 53 grammes de drogue de synthèse, de la 3-CMC, une substance ayant des effets euphorisants, qui ont été saisis. Damien avait par ailleurs investi dans une compteuse de billets.

Si Thomas*, le client, ne s’est finalement pas présenté à son procès, Damien a tenu à expliquer au tribunal qu’il était tombé dans le piège du mirage de l’argent facile alors qu’il allait bientôt être papa d’une petite fille. L’homme explique aussi qu’il tentait de s’assurer d’un capital pour ouvrir son propre food truck.

En vendant la drogue à 120 euros le gramme alors qu’il se négocie davantage aux alentours de 150 euros, Damien s’est rapidement fait une réputation. Une bonne réputation basée aussi sur la qualité de sa marchandise. Les éléments révélés par Damien en garde à vue n’ont en revanche pas permis à l’enquête de remonter jusqu’à la tête du trafic.

« Financer le lait et la poussette »

“Quand on commence dans le trafic, on commence rarement par la cocaïne”, rétorque le vice-procureur. Le parquet ne croit pas à la version du futur papa qui voulait participer aux frais de la naissance de sa fille malgré une période de prévention des faits de quelques mois. “L’argent n’a pas servi seulement à financer le lait et la poussette, mais aussi son train de vie. Il essaie de noyer le poisson. Il baigne clairement dans le trafic”, tance le parquet.

Rappelant les conséquences sur la santé et le risque élevé de dépendance dans un contexte d’essor de la consommation sur l’île, le ministère public a requis une peine exemplaire à l’encontre de Damien : 3 ans de prison dont deux avec sursis probatoire assorti d’un mandat de dépôt.

Des réquisitions sévères, s’étonne l’avocate de Damien alors que son client “n’est qu’un petit rouage”. Me Ludivine Crauste en convient, le désormais papa de 29 ans est “un homme entretenu par sa compagne”, “naïf” et “ mal avisé”. La robe noire en veut pour preuve, qu’il n’hésita pas à se rendre lui-même à la station, plaque tournante de la drogue, en plein jour, pratique de faibles tarifs… « c’est un newbie du trafic, un novice”, avance-t-elle.

Ludivine Crauste plaide également au regard de la personnalité de Damien plutôt pour une peine de sursis simple ou probatoire. En l’espace de quelques semaines, le bientôt trentenaire a en effet trouvé un travail et suit des soins en addictologie. “Il s’est décidé à gagner son pain honnêtement ».

Le tribunal a finalement suivi le parquet sur le quantum de la peine, mais le jeune papa n’ira pas en prison à l’issue de son procès. Il appartiendra au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur l’aménagement de cette année de prison ferme. Damien écope aussi de l’obligation de travailler, de se soigner et de régler les sommes dues au Trésor public.

Thomas est lui condamné à un an de prison et un mandat d’arrêt a été lancé à son encontre. Enfin, vendeur et client devront payer solidairement une amende douanière de 8.756 euros.

*prénoms d’emprunt