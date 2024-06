Trafic d’animaux sauvages : les 1.076 tortues et les 48 lémuriens vont retourner à Madagascar

Début mai dernier, l'affaire des lémuriens et des tortues étoilées sauvés des mains de trafiquants en Thaïlande, grâce à une action conjointe des forces de police locale et américaine, avait fait grand bruit. Ces animaux volés à Madagascar devraient pouvoir retrouver leur milieu naturel sur l'île Rouge dans les prochaines semaines.

Bois précieux, concombres de mer, or, pierres précieuses ou espèces animales sauvages : Madagascar est victime de trafics internationaux visant à piller ses richesses naturelles. Le 8 juin, le journal La Tribune de Madagascar se faisait ainsi l’écho de la saisie par les autorités comoriennes de 400 tortues malgaches à Moroni, destinées à un trafic vers la Tanzanie.

Le mois dernier, une saisie encore plus importante avait été opérée dans le sud de la Thaïlande : 1.076 tortues étoilées et 48 lémuriens volés à Madagascar et importés via l’île de Sumatra en Indonésie avaient été sauvés d’un périple supplémentaire vers des pays d’Asie du Sud-Est friands d’animaux de compagnie illégaux.

Le journal Midi Madagasikara rapporte que le ministre malgache de l’Environnement et du développement durable Max Fontaine, dépêché auprès des autorités thaïlandaises et d’Interpol, a indiqué avoir obtenu une autorisation afin que ces animaux endémiques volés puissent retrouver leur milieu naturel de l’île Rouge « d’ici la fin du mois de juillet au plus tard ».