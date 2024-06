Tous ensemble pour lutter contre les violences intrafamiliales en direction des enfants

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de prévention et de lutte contre les Violences intrafamiliales (Plan VIF 2024-2028) en direction des enfants, un séminaire a été organisé avec l’ensemble des acteurs au Palais de la Source les 28 et 29 mai. La situation réunionnaise, qui a conduit le Conseil départemental à inscrire la lutte contre ces violences comme une priorité majeure de son plan de mandature 2021-2028 a été évoquée à l’ouverture du séminaire : la moitié des 11.208 victimes de VIF en 2022 étaient des enfants.

Flora Augustine-Etcheverry, vice-présidente du Département déléguée à la prévention des VIF – qui a participé au séminaire avec Augustine Romano, vice-présidente déléguée à la Protection maternelle et infantile – a salué le travail collaboratif et la démarche d’intelligence collective qui se sont exprimés à travers la participation de l’ensemble des partenaires depuis l’élaboration du Plan VIF entamée en 2022. « L’objectif consiste à mettre en place une stratégie efficace en faveur de ces enfants, avec le soutien de ses différents partenaires dont l’État, la Procureure Générale de la Cour d’appel, le premier Président de la Cour d’appel, la Caisse d’Allocation familiales, l’Agence régionale de santé, le Rectorat ainsi que les associations ».

La mise en œuvre des axes stratégiques définis dans le cadre de l’ODPE (Observatoire départemental de la protection de l’enfance) était également au programme du séminaire, à savoir : le repérage précoce pour mieux prévenir ; une meilleure prise en compte des besoins fondamentaux des enfants ; une communication co-construite à la hauteur des enjeux ; la coordination des acteurs avec une culture commune, un pilotage resserré et fédérateur.

Les ateliers :

Différents thèmes ont été abordés dans les ateliers pendant les 2 jours du séminaire.

1- L’information et la sensibilisation des professionnels intervenant en milieu scolaire (écoles primaires et maternelles) pour détecter le plus tôt possible et prévenir les violences en direction des enfants

2- La participation des jeunes et futurs parents à l’offre de soutien à la parentalité

3- Le repérage des publics « invisibles » – la question majeure des nourrissons

4- L’articulation et la coordination des acteurs pour un parcours de santé de l’enfant adapté et facilité.

5- Le centre de ressources : un espace structurant et accessible à l’ensemble des acteurs

6- La communication interprofessionnelle

