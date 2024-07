Tour Auto : Les trouble-fêtes ont la tête dure

La première journée du Tour Auto a été marquée par une forte concurrence entre trois pilotes qui ont chacun signé le meilleur temps dans les différentes spéciales du jour. Thierry Law-Long a pris la tête de la course. Meddy Gerville, leader du championnat, finit la journée en 4e place à cause de soucis techniques. Maxime Dupuy et Damien Dorseuil sont les invités surprises du podium provisoire.

Le 55e Tour Auto a démarré vendredi matin à Saint-Denis. La course à la victoire est grande ouverte avec des temps scratchs signés par trois pilotes différents dans la journée.

Maxime Dupuy a surpris les concurrents avec le meilleur temps réalisés dans la spéciale mythique des “Trois Bancs”. À bord d’une puissante Porsche, le feu follet a fait parler la poudre avec le premier scratch du jour.

Thierry Law-Long, 2e lors de la spéciale inaugurale à La Montagne, a montré qu’il était venu avec comme mission de se rapprocher de la tête du championnat après ses déboires au Rallye du Petite-Île. Le Chinois Volant a pris la tête du Tour Auto au terme de cette première journée avec près de 10 secondes d’avance sur son premier poursuivant.

L’autre fait marquant de la journée, c’est un meilleur temps réalisé par Damien Dorseuil lors de la spéciale nocturne de la Ravine à Malheur. Le pilote, double vainqueur du Tour Auto, concurrent sérieux au titre depuis plusieurs années, n’avait pas encore roulé cette saison. Il s’est rapidement mis en jambes et se mêle à la bagarre pour les premières places.

Les trouble-fêtes sont au rendez-vous et compliquent la journée du leader du championnat, Meddy Gerville. Le pilote-crooner était au contact au terme de la spéciale des Trois Bancs, mais a été victime d’un souci technique, des coupures de communication avec son copilote l’ont vu perdre une dizaine de secondes sur la spéciale de Tête Dure à Saint-Paul.

Féroce compétition

Thierry Law-Long mène la course avec 9 secondes d’avance sur Maxime Dupuy et 10 sur Damien Dorseuil. Le sextuple champion de La Réunion en titre est suivi par deux pilotes qui ne se sont pas engagés sur l’ensemble de la saison et qui courent leur premier rallye local de l’année.

Le leader du championnat, Meddy Gerville, a lui perdu beaucoup de temps à cause d’un problème technique. La Team l’Effet Meddy semble avoir rétabli les outils de communication, car le pilote de la Volkswagen Polo R finit l’ultime spéciale de la journée à moins d’une seconde de Thierry Law-Long.

Maxime Dupuy et Damien Dorseuil se sont intercalés entre Thierry Law-Long et Meddy Gerville qui se battent pour le titre. Mais le pilote-crooner peut se permettre de continuer à faire sa course sans se soucier des autres au vu de l’avance qu’il a au classement général. En effet, si les quatre pilotes de tête terminent dans cet ordre, Meddy Gerville aura toujours 100 points d’avance sur le Thierry Law-Long à la mi-saison.