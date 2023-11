Toujours autant de succès pour la Journée départementale des personnes âgées

Une affluence qui confirme l’intérêt des 50 ans et plus, et de leurs familles, pour cette manifestation, portée par le Département de La Réunion depuis 2006. Pour la deuxième année consécutive, la JDPA était couplée au Salon des seniors, dont elle constituait à la fois le point d’orgue et le point final.

Alors qu’elle visitait les allées du Jardin de l’Etat, Augustine Romano, vice-Présidente du Conseil départemental, représentante du Président Cyrille Melchior, rappelait que cette manifestation est un symbole de la solidarité intergénérationnelle. « La Réunion et les Réunionnais ont beaucoup gagné en restant soudés autour de nos aînés, expliquait-elle. Et à une époque où l’individualisme prend de plus en plus d’ampleur, je tiens à réaffirmer la nécessité d’être solidaires, d’autant plus avec l’accélération du vieillissement de la population. »

Augustine Romano était accompagnée du vice-Président Gilles Hubert, et des conseillères départementales Eglantine Victorine, Jeanne Hoarau, Brigitte Absyte et Brigitte Adame. Elle détaillait aussi les actions concrètes de la Collectivité en faveur des personnes âgées, pour la rénovation des cases, le paiement de la mutuelle, la mise en place d’aidants familiaux ou la création d’Ehpad. « Le Conseil départemental mène une politique ambitieuse en faveur des personnes âgées, continuait-elle ainsi. Il s’agit de créer une véritable solidarité, de créer toutes les conditions du bien-vieillir, de l’épanouissement personnel et du bonheur collectif. »

Couplée avec le Salon des seniors depuis l’an dernier, la Journée départementale des personnes âgées en constitue le principal temps fort. Ce moment festif, qui permet aux adhérents des Clubs et associations de se retrouver, propose de multiples animations spécialement pensées pour les plus de 50 ans. Elle est surtout l’occasion de montrer aux ainés l’attention que leur portent les Réunionnais. Elle réunit de nombreux partenaires institutionnels, privés et associatifs, et permet aux « gramounes » de vivre des moments de partage et d’obtenir des renseignements sur l’ensemble de leurs droits ou sur les dispositifs mis en œuvre pour eux par le Département. Les services d’Aide sociale aux adultes et Actions de santé des Territoires d’action sociale (TAS) étaient ainsi mobilisés. Comme la Maison départementale pour les personnes handicapées, le GIP-SAP et l’ensemble de la Direction de l’autonomie.

En fin de matinée, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes des dramatiques événements survenus samedi 28 octobre à La Possession.