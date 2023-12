TiBizou, une histoire d’amour et de style sans se ruiner

Le nouveau 2008 tant attendu a été dévoilé hier à La Réunion. Cette voiture incarne la redéfinition de la marque, portant le mot « Allure » au cœur de sa conception. Un design acéré et intemporel, conçu pour se démarquer, couplé au plaisir d’une conduite agile et instinctive et à la qualité et la simplicité du i-Cockpit. Peugeot vise clairement avec ce lancement à confirmer le leadership de la 2008 sur le segment des B-SUV, le positionnant comme un SUV incontournable de par ses avancées technologiques.