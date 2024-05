Terroir et Traditions : La Possession et le Département célèbrent la forêt ! – 2024

Du 18 au 19 mai, la commune de la Possession en partenariat avec le Département a organisé la 4ème édition de la Fête de la Forêt à Dos D’Ane sur l’aire de pique nique Elysé Assani. Une 4ème édition avec pour thématique, « Terroir et Traditions ». Plusieurs animations étaient au programme pour valoriser le patrimoine naturel, historique et paysager. Gilles Hubert, Vice-président du Département était aux côtés de Vanessa Miranville, la maire de la Possession pour lancer les festivités.

Ce week-end, la ville de la Possession a rendu hommage au terroir des hauts en organisant la Fête de la Forêt. Une manifestation soutenue par la collectivité à travers une subvention qui s’inscrit dans la valorisation de l’agriculture et du terroir réunionnais. « Le Département, en qualité de chef de file de la politique agricole et en charge de la valorisation et de la protection de notre biodiversité, est bien évidemment fier de soutenir cet évènement qui donne à voir toute la force et la vitalité de ce quartier et de sa population », a expliqué en préambule, Gilles Hubert, Vice-président du Département.

Une fête du terroir qui avait pour objectifs, la valorisation des productions marqueurs identitaires de Dos D’Ane, le soutien à la pratique des savoir-faire traditionnel et la mise en avant de l’histoire emblématique de ce petit village des hauts et de ses habitants à travers leur héritage culturel.

Au programme, des balades à vélo et pédestre, une chasse au trésor, des concours de dessin, des jeux pour découvrir des espèces endémiques ou encore un quizz nature. Un village agricole et artisanal a valorisé les savoir-faire et les produits péï avec des initiations au moring, au maloya, au tressage, à la fabrication du piker, de bijoux avec des ressources naturelles et à l’art du Kokédama.

Des activités ont été proposées tout le week-end comme le grimp’arbre, les jeux lontan, les jeux en bois et la tyrolienne. Des animations qui ont laissé place en soirée à un plateau artistique de choix avec entre autres Kent1, Maïko, Brice Liie, Ti Zenfan Lakay, Micheline Picot, Joe Vany « Analyse » ou encore Séga’el.

Plan 1 Million d’Arbres :

Un partenariat à 15 000 plants pour la Possession !

Le projet porté par la Commune de la Possession prévoit la production, la plantation et l’entretien sur une durée de 4 ans de 15 000 plants. Le Département a ainsi accompagné la ville de la Possession à hauteur d’une subvention d’investissement de 40 000 euros et une subvention de fonctionnement de 150 000 euros.

La mise en place du Plan 1 Million d’Arbres (P1MA) repose en partie sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés de la biodiversité. Un dispositif voté en séance plénière le 19 mai 2021 permet d’accompagner les Communes, les Etablissements publics et les associations dans la production d’espèces indigènes et endémiques dans la misse en œuvre de leurs projets de territoire en lien avec le P1MA.