TCO : Avis d’appel public à la concurrence – Appel d’offres ouvert – Marché de service

Organisme : Communauté d’agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO)

BP 49

97822 LE PORT CEDEX – REUNION

Tél : 0262 32 12 12

Fax : 0262 32 22 22

Courriel : courrier@tco.re

Objet du marché : Mission de surveillance, entretien, diagnostic et maîtrise d’œuvre sur les ouvrages de prévention des inondations et de l’érosion et de l’érosion côtière du TCO.

Numéro du Marché : 2024DEAU143

Les entreprises souhaitant soumissionner au présent marché sont priées de consulter le dossier de consultation :

Publication au Bulletin Officiel des Annonce des Marchés Publics (BOAMP) et au Journal Officiel

de l’Union Européenne (JOUE) sous la Réf : n° 24-75527 24-69465

– Publié sur le site : https://wwww.marches-securises.fr

– Le dossier de consultation peut être obtenu à l’adresse suivante : https://wwww.marches-securises.fr

Date d’envoi de l’avis au BOAMP/JOUE/Encart au JAL : Le 28 Juin 2024

Date de publication de l’encart au JAL : Le 1er Juillet 2024

Date limite de remise des offres fixée au : 02 Septembre 2024 à 12H00 Locales

Le Président du TCO

Emmanuel SERAPHIN