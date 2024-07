Syndrome grippal, gastro-entérite aiguë, Covid-19… La circulation de ces virus reste modérée en semaine 29

Les points clés :

Infection respiratoire aiguë et virus grippaux

Après trois semaines de hausse des passages aux urgences pour motif de syndrome grippal, ces derniers étaient stables en S29 comparé à la semaine précédente. En S29, les urgences ont enregistré 34 passages pour un motif de syndrome grippal versus 37 en S28 . Le nombre d’hospitalisations pour syndrome grippal était aussi stable avec 6 hospitalisations rapportées en S29 comme en S28. La part d’activité des urgences pour un motif de grippe représentait 1% de l’activité totale. En médecine de ville, la part d’activité des Infections Respiratoires Aigües (IRA) était en diminution avec 4,1% de l’activité totale en S29 versus 5,0% de l’activité totale en S28. La part d’activité pour IRA se situait au-dessus de la moyenne 2013-2023.

Bronchiolite (chez les enfants de 2 ans)

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient stables en S29 comparés à la semaine précédente (Figure 5). En S29, 16 enfants âgés de moins de 2 ans ont consulté aux urgences pour une bronchiolite contre 15 en S28. Les nouvelles hospitalisations étaient aussi stables (n=8) par rapport à la semaine précédente (n=6). La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était à la hausse avec 6,0% de l’activité en S29 contre 5,1% pour la S28.

Gastro-entérites aigues (GEA)

En S29, les passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro-entérite étaient en diminution. Le nombre de passages aux urgences était de 64 en S29 versus 88 en S28. Le nombre d’hospitalisations était stable avec 10 hospitalisations en S29 comme en S28. Chez les enfants de moins de 5 ans, les passages aux urgences pour un motif de gastro-entérite diminuaient aussi en S29 (n=32) comparés à la semaine précédente (n=38). Les hospitalisations après un passage aux urgences étaient en revanche stables avec 5 hospitalisations en S29 versus 4 en S28. En S29, la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite était à la baisse par rapport à la semaine précédente (6,9% en S29 vs 7,8% en S28).

Covid-19

En S29, les consultations aux urgences pour motif COVDI-19 étaient en diminution modérée. En S29, 19 patients ont consulté aux urgences pour motif de COVID-19 versus 23 patients la semaine précédente. Les hospitalisations étaient aussi en diminution avec 7 nouvelles hospitalisations pour motif de COVID-19 en S29 versus 11 en S28.

Mortalité toutes causes

En S27, le nombre de décès observé tous âges et toutes causes était de 145 personnes. Comparé à la semaine précédente, le nombre de décès observé était en hausse (n=100 en S26). Le nombre de décès observé en S27 était significativement supérieur au nombre de décès attendu (n=110). Chez les plus de 65 ans, le nombre de décès observé en S27 (n=112) était aussi significativement supérieur au nombre de décès attendu (n=83). Ce chiffre était en hausse comparé à ce qui était observé en S26 (78 décès observés).