Surpopulation carcérale : A Domenjod, “on ne peut plus pousser les murs”

150% de taux d'occupation pour le quartier des hommes ; 180% pour celui des femmes. Au centre pénitentiaire de Domenjod, à l'instar de la plupart des prisons françaises, le nombre de détenus dépasse largement la capacité prévue. Ce vendredi matin, les agents pénitentiaires de Domenjod, soutenus par l'UFAP-UNSa Justice, ont débrayé pour demander d'abord le placement à l'isolement d'un détenu violent, mais aussi davantage de personnel et la construction d'une nouvelle prison dans le sud.

L’UFAP-UNSa Justice craint de dépasser la barre des 1.000 détenus incarcérés au centre pénitentiaire de Domenjod. Actuellement, 840 individus y sont emprisonnés pour 575 places prévues. “Nous sommes en surpopulation carcérale depuis le Covid ”, alerte Samuel Fontaine, secrétaire local du syndicat UFAP-UNSa Justice.

En juin dernier, La France a atteint un dramatique nouveau record avec 77.880 personnes incarcérées. Mayotte arrive ainsi en tête des prisons les plus surpeuplés avec un taux d’occupation qui a déjà dépassé les 240%. “On est en train de devenir la 2e Majicavo de l’océan Indien”, tente de frapper les esprits le syndicaliste sur les conditions de travail des agents pénitentiaires, mais aussi sur les conditions d’incarcération dans un contexte pérenne de surpopulation carcérale. “Ce n’est plus tenable. Nous avons 110 matelas au sol et la direction a inauguré récemment la cellule à 4 détenus dans 12m2. Comment dans ces conditions assurer la réinsertion des détenus”, lance Samuel Fontaine.

Pour le syndicaliste, “la population carcérale a changé du fait de la lutte contre les trafics de drogue et les violences intrafamiliales”.

La construction d’une nouvelle prison dans le sud et d’une structure d’aide à la sortie apparaissent comme la seule solution pour l’UFAP-UNSa Justice. “Celle de Saint-Pierre n’est depuis longtemps plus aux normes”. Conscient de la problématique du foncier, le syndicat rappelle qu’il en va également de “la sécurité de la population”.

L’UFAP-UNSa Justice demande, par ailleurs, dans un premier temps, le remplacement des 10 départs à la retraite en fin d’année alors qu’il manquerait 18 à 20 postes à la prison de Domenjod pour combler les périodes de vacances.

Enfin, parce que la surpopulation carcérale entraine inévitablement des tensions et des agressions, le syndicat réclame, à l’issue d’un débrayage ce vendredi matin, la mise à l’isolement d’un détenu qui a hier matin “simulé une tentative de suicide pour finalement prendre à partie un agent ». L’homme avait déjà été l’auteur d’agressions envers le personnel la semaine dernière.