Sur les traces d’un patrimoine cultuel historique: le Temple de l’Eperon à Saint-Paul

À l’initiative du jeune fidèle et habitant du quartier, Franck SINAMALÉ, cette exposition est une page de notre histoire à vivre à travers fresques et objets lontan illustrant ainsi l’évolution du quartier, le développement du Temple et le rayonnement de toute une culture sur notre territoire.

Pour le président de l’intercommunalité, » c’est une belle opportunité de pouvoir encore et toujours acquérir des connaissances sur notre patrimoine, en faire l’inventaire et de le valoriser . Le label Ville d’Art et d’Histoire est un gage à vouloir mettre en valeur nos richesses pour que tous puissent s’en approprier. Nous devons vivre et faire vivre Nout zitwar«