Stupéfiants : Les contrôles s’enchaînent aux quatre coins de l’île

En cette période de fêtes, et comme annoncé par le préfet de La Réunion, les forces de l’ordre sont à pied d’œuvre pour multiplier les contrôles anti-stupéfiants. Ce fut le cas encore ce vendredi à La Plaine-des-Palmistes.

Une opération de contrôles anti-stupéfiants sous réquisition a été réalisée ce vendredi 22 décembre de 15h à 18h à La Plaine des Palmistes. Pas moins de huit gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît et de l’escadron de gendarmerie mobile de Mayenne, en déplacement sur l’île, ainsi qu’une équipe cynophile, ont été mobilisés.

Lors de ce contrôle, 45 véhicules ont été vérifiés ainsi que leurs occupants, pour un total de 83 personnes. Les militaires ont délivré 2 amendes forfaitaires en lien avec des stupéfiants pour consommation de stupéfiants et détention.

Lors de ce contrôle, les militaires ont également saisi un poing américain et des sachets vides de stupéfiant qui ont conduit à une perquisition au domicile du mis en cause. Il s’est avéré que celui-ci faisait culture d’un joli pied de zamal et possédait un grinder pour hacher sa récolte avant de la vendre. Le tout a bien sûr également été saisi.