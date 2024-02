Ste-Suzanne : Les gendarmes mettent fin à une série de cambriolages

Le 29 janvier dernier et au cours de la semaine du 20 février, quatre faits de vol ont eu lieu dans la commune de Sainte-Suzanne : un local du stade en eaux vives et trois écoles de la commune ont été la cible de tentatives de cambriolage et de cambriolages. Les premiers faits se sont produits dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 janvier dernier, au niveau du stade en eaux vives. Les auteurs ont dérobé un coffre situé dans une armoire se trouvant dans la salle informatique de la structure. Le coffre contenait 100 euros en numéraire et des tickets d’entrée pour le site.

Le mardi 20 février, aux alentours de 8 h, le proviseur du collège Hippolyte Foucque signale l’entrée par effraction dans le local d’EPS de son établissement. Dix-sept tablettes Samsung et des gants de boxe y ont été dérobés. Le jeudi 22 février 2024 vers 7 h, c’est l’école élémentaire Antoine Bertin qui a été visitée. Les auteurs ont forcé plusieurs portes de classes à l’aide d’un outil. Les enquêteurs ont constaté que plusieurs placards sont ouverts et fouillés.

Les derniers faits ont lieu le jeudi 22 février aux alentours de 7 h, à Sainte-Suzanne. La directrice des affaires scolaires de la mairie signale une intrusion par effraction dans l’école élémentaire José Barau. Les auteurs auraient probablement escaladé le portail pour pénétrer dans l’établissement, puis auraient forcé, à l’aide d’un pied de biche, le bureau du directeur, dans lequel trois armoires métalliques ont été ouvertes et fouillées.

Faisant suite aux investigations entreprises par la brigade de Sainte-Suzanne, deux individus sont interpellés puis placés en garde à vue. L’auteur principal reconnaît les quatre faits. Le second auteur est mis en cause pour des faits de recel. Afin de répondre de ses actes, le mis en cause principal est convoqué devant le juge des enfants le 25 mai prochain. Le receleur fait l’objet d’une Ordonnance Pénale Délictuelle et devra effectuer une peine de 40 heures de travaux d’intérêts généraux (TIG).