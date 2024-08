St-Pierre : Un couple en situation de handicap agressé sur le front de mer

Amélie et Claude*, qui vivent dans leur voiture, avaient l’habitude de fréquenter le front de mer pour se laver et recharger leur téléphone jusqu’à ce qu’ils croisent le chemin de Samy* ce dimanche 7 juillet.

L’homme qui avait bu depuis midi une bouteille de Bourbognac est arrivé devant le couple titubant et s’est rapidement énervé quand Claude lui a demandé d’attendre son tour. Samy voulait également charger son téléphone pour appeler son père à Mayotte. Des coups ont été d’abord portés à Amélie puis sur Claude qui a tenté de défendre sa compagne. Deux jours d’ITT à monsieur et trois jours ont été délivrés à madame qui présentait notamment un hématome au bras et à la mâchoire.

Placé en garde à vue, Samy tient un discours confus, mais nie les faits. Pour lui, il s’agit d’un différend “entre un boug et son madame. C’est l’homme qui a pris sa femme par son poignet”, reprend-il, aidé d’une traductrice ce mercredi en comparution immédiate. “Je veux voir les caméras. Si j’ai fait quelque chose, je l’assume”. Samy rétorque même qu’Amélie s’est montrée agressive à son encontre. Aucune image de l’agression n’a en revanche pu être exploitée.

« C’est quelqu’un de violent »

Transféré de Mayotte à la prison du Port en 2021, Samy est, lui aussi, SDF depuis sa sortie de prison en mai dernier. Six mentions figurent à son casier pour violences, vol avec violences, mais aussi agressions sexuelles sur mineurs et non-justification d’adresse par une personne enregistrée dans le FIJAIS. Sans attache à La Réunion, l’homme assure vouloir rentrer à Mayotte, mais dit avoir perdu sa pièce d’identité.

“Il ne veut pas reconnaitre les faits alors que tout l’accuse, alors qu’il est quelqu’un de violent”, maintient Me Soizic Panefieu pour la partie civile tandis que Samy lui adresse un regard noir.

“Il se dit agressé, mais les seuls qui présentent des blessures, ce sont les victimes qui en attestent”, souligne le substitut du procureur. 15 mois de prison dont six avec sursis sont requis par le parquet, inquiet du “profil particulièrement dangereux” de Samy.

“Il dit peut-être la vérité”, plaide pour sa défense Me Ludivine Crauste. L’avocate fait valoir que seuls les récits des trois protagonistes de cette affaire ont été pris en compte alors qu’il y avait plein de monde autour.

Samy retourne finalement derrière les barreaux pour six mois ferme. Il a également l’interdiction de paraitre sur le front de mer de Saint-Pierre durant deux ans et devra payer au total 1.200 euros aux victimes.