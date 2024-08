St-Pierre : Sous bracelet électronique, il agresse son ex et l’accuse d’avoir fait partir sa nouvelle compagne

Un Tamponnais a été jugé en comparution immédiate lundi dernier pour avoir frappé son ex-compagne. Il lui reprochait de ne pas être partie dans l'Hexagone comme elle le lui avait dit et surtout d'être responsable du départ de sa conjointe actuelle en lui ayant téléphoné. Après des débats difficiles en raison des différentes versions, le tribunal l'a condamné à six mois de prison.

Le week-end dernier, les policiers de Saint-Pierre sont intervenus pour des faits de violences sur le parking d’une résidence. À leur arrivée, ils ont constaté qu’une femme présentait une rougeur au visage et une plaie à la bouche. Celle-ci a indiqué que c’était son ex, le père de deux de ses enfants, qui l’avait agressée. Les policiers ont rapidement réussi à l’interpeller dans un bar à proximité.

Jugé en comparution immédiate lundi dernier, Rémi* a livré plusieurs explications différentes sur les raisons qui l’ont poussé à se rendre dans la résidence. Il a d’abord expliqué être en colère parce que Gabrielle* lui avait dit qu’elle partait vivre dans l’Hexagone avec les enfants alors qu’elle était toujours là. Ensuite, il a affirmé qu’elle avait appelé sa copine actuelle, ce qui l’avait poussée à le quitter. « Elles sont jalouses l’une de l’autre. Il y a toujours des histoires entre elles. Elle fait tout pour m’emmerder comme elle sait que ma copine est jalouse », a-t-il assuré à la barre.

Surtout, il allègue ne pas être responsable des violences, que c’était lui la victime et qu’il « n’a pas voulu déposer plainte, car il avait un casier judiciaire et qu’il était seul à témoigner ». Le problème, c’est qu’en plus de ses 22 mentions à son casier judiciaire, il a donné deux versions sur l’agression. Une première où c’est la victime qui s’est jetée sur lui pour le frapper et l’autre, où c’est le frère de Gabrielle et un ami qui l’ont attrapé par-derrière pour le frapper. La seule certitude qu’il a, c’est que c’est un complot contre lui pour l’envoyer en prison.

Si les versions du ralé-poussé diffèrent selon les protagonistes, les rapports médicaux sont clairs. Gabrielle présente des hématomes et une plaie à la bouche, tandis que Rémi n’a aucune trace de coups.

« C’est lui qui se persuade qu’elles sont jalouses »

Pour la partie civile, Me Ludivine Crauste met en avant « le récit détaillé avec beaucoup de peut-être » du prévenu. « Ce n’est pas une histoire de jalousie entre femmes, c’est lui qui se persuade qu’elles sont jalouses. C’est juste son égo, il est fier de penser qu’elles se battent pour lui. Finalement, il est vert de rage que sa copine en ait eu marre et parte », argue-t-elle avant de demander 1000 euros pour le préjudice de la victime et 500 euros pour sa fille qui a assisté à la scène.

« Les violences qu’il a reçues d’elle ou de son frère sont probablement vraies, mais les premières violences, c’est lui. Quand on a un bracelet électronique, on ne va pas au contact, on se protège. Donc j’exclus sa version », souligne le procureur qui requiert une peine de 18 mois de prison avec maintien en détention.

Pour la défense, Me Eric Bouhana va rappeler que si son client a passé 11 appels ce jour-là, la plaignante l’a appelé une vingtaine de fois, avant d’appeler sa conjointe actuelle. Sur les violences, il rappelle « que c’est un ancien maçon qui a des mains impressionnantes, dures comme de la pierre. S’il met des coups, ça ne ferait pas juste une petite plaie à la bouche. En plus, les dépositions du frère et de la mère ne sont pas concordantes. Les doutes sont permis concernant les témoignages », précise-t-il avant de demander la relaxe.

Finalement, le tribunal va estimer que « même si les violences sont moins fortes que décrites, il y a violences quand même ». Afin qu’il conserve son emploi, il est condamné à six mois de prison sans maintien en détention. Il a interdiction de contact et de paraître chez la victime, à qui il doit verser 700 euros de dédommagements.

*Prénoms d’emprunt