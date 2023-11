St-Pierre : Avec ses fillettes à bord, il se lance dans une course-poursuite et provoque un accident

Un Saint-Pierrois va dormir un an en prison pour s'être lancé dans une course-poursuite, avoir provoqué un accident, le tout sans permis et alcoolisé, alors que ses filles de 2 et 6 ans étaient dans le véhicule. Comble de l'ironie, les policiers avaient cessé la course-poursuite à deux reprises. Il était déjà poursuivi pour un refus d'obtempérer commis deux mois avant.

Chacun pourra y voir ce qu’il veut, miracle, intervention divine, hasard ou karma, mais tout le monde s’accordera sur le fait que cette histoire se termine bien mieux que ce qu’elle laissait présager. Dimanche dernier, une patrouille de la BAC voit une voiture effectuer une manœuvre dangereuse dans Saint-Pierre. Les policiers mettent leur gyrophare pour contrôler le conducteur, mais celui-ci refuse d’obtempérer et accélère pour s’enfuir.

Finalement, ils reçoivent l’ordre de leur hiérarchie de cesser la poursuite afin d’éviter tout risque d’accident. Mais quelques minutes plus tard, la patrouille recroise le véhicule au rond-point des casernes qui prend la direction de Petite-Île. Ils reprennent la filature discrètement, avant de se signaler à nouveau vers Grands-Bois. La course-poursuite reprend.

Le conducteur arrive à Petite-Île et les policiers cessent la poursuite, car ils ne sont plus dans leur juridiction. Alors qu’ils prennent la sortie pour retourner en ville, ils voient le véhicule perdre le contrôle et s’encastrer sur la barrière de sécurité. Les policiers vont alors porter assistance et découvrent un homme et deux petites filles de 2 et 6 ans au niveau du passager avant. Par miracle, tout le monde va bien.

Loin d’être à son coup d’essai

Teddy, 30 ans, est bien connu de la justice. Il était déjà mis en examen pour un refus d’obtempérer et un délit de fuite commis en septembre dernier. Ce jour-là, il avait même poussé le vice à regarder les policiers par son rétroviseur pour leur faire non de la tête pour signifier qu’il ne s’arrêtera pas. C’est finalement la circulation dense qui avait mis fin à sa course, mais les policiers avaient dû sortir leur arme pour qu’il obtempère. Là encore, le trentenaire avait bu et n’avait ni permis, ni assurance.

Au tribunal, le père de famille va affirmer qu’il n’avait pas vu que ses filles étaient dans la voiture. Il explique qu’il n’est pas bien en ce moment en raison de la perte récente de son père. La juge lui rappelle que la première condamnation des cinq dont il a écopé date de 2012, dont 3 pour ces mêmes faits, bien avant la disparition de son père.

« Là, j’ai compris. Surtout par rapport à mes filles. J’arrête les bêtises, je reste tranquille », jure-t-il à la barre. Des vœux pieux que ne croit pas Me Marie-Gaëlle Mauzé, chargée de représenter les enfants. « Quand on l’entend, on peut se demander si c’est une personne responsable et raisonnable ? On est tous unanimes pour dire que non », argue-t-elle avant de demander 1.000 euros de dédommagements par enfant.

« Il a déjà eu droit à la panoplie de toutes les peines possibles «

« Heureusement que l’on était dimanche minuit et qu’il n’y avait personne sur la route », souligne la procureure. « Il n’a jamais tenu compte des avertissements de la Justice. Il a déjà eu droit à la panoplie de toutes les peines possibles », rappelle-t-elle avant de requérir 15 mois de prison ferme pour l’ensemble des deux poursuites.

« Une peine doit être fixée en fonction des faits et de la personnalité du prévenu, pas en fonction de son attitude ou du fait qu’il souffle les mots que le tribunal veut entendre », plaide de son côté Me Alexandre Volz. Il demande pour son client une peine avec sursis afin « d’être dans le radar de la justice et qu’il suive ses obligations. Le but, c’est qu’il ne revienne pas.«

Finalement, le tribunal va ordonner la jonction des deux affaires et le condamne à six mois de prison ferme pour chacune d’entre elle. Il doit payer 600 euros d’amende et 300 euros de dédommagements à chacune de ses filles.