St-Leu : Visite de la future unité de potabilisation de l’eau à Maduran, la FNTP salue les investissements du Territoire de l’Ouest

« La qualité de l’eau est un enjeu majeur pour la santé publique », a déclaré Emmanuel SERAPHIN. « Ce projet permettra de garantir aux habitants de Saint-Leu une eau de qualité, conforme aux normes sanitaires. »

Selon Alain GRIZAUD le président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ces chantiers sont des opportunités pour les entreprises réunionnaises, car ils représentent un investissement important et permettront également de développer des compétences et des savoir-faire dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.

Plus de 30 millions d’euros investis par le Territoire de l’Ouest pour l’eau et l’assainissement à Saint-Leu

L’unité de traitement de l’eau potable (UTEP) de Maduran est l’un des nombreux investissements du Territoire de l’Ouest en eau et assainissement sur la commune de Saint-Leu. Au total, plus de 30 millions d’euros ont été investis pour la construction d’une station de potabilisation, de réservoirs de stockage à Piton 800 et Piton 1000, mais aussi pour la réhabilitation des canalisations et la modernisation du réseau d’eaux usées en centre-ville.

La construction de l’UTEP de Maduran Saint-Leu a débuté en janvier 2022 et devrait être mis en service au plus tard en juin 2024.