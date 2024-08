St-Denis : Une mauvaise synchronisation des feux tricolores à l’origine du décès d’une piétonne

Accusé de blessures involontaires, Valy M., 66 ans, pourrait voir son affaire requalifiée en homicide involontaire après le décès d'une septuagénaire percutée par son véhicule. Le tribunal doit trancher sur la responsabilité de cet homme, confronté à un lien de causalité "indirect mais certain" entre l'accident et le décès, tandis que le ministère public requiert 4 mois de prison avec sursis.

Valy M, 66 ans, n’a pas le profil des délinquants qui se succèdent à la barre du tribunal correctionnel. Tout le contraire. Pantalon sombre et chemise impeccable, la tête blanche est poursuivie pour des blessures involontaires commises en juin 2022. Mais finalement, c’est un homicide involontaire qui pourrait lui être reproché. Percutée par le mis en cause vers midi en juin 2022 à l’angle des rues Pasteur et des Limites, la piétonne de 74 ans est décédée six mois après l’accident.

Valy M. explique qu’il se rendait à une réunion de travail au volant de sa Toyota Yaris. Au moment de redémarrer lorsque le feu est passé au vert, son véhicule a percuté la malheureuse qui se trouvait dans son angle mort. Pour cette dernière, le feu tricolore indiquait que la voie était libre pour les piétons. Un décalage de trois secondes entre les deux feux a été constaté par un huissier alors que, depuis l’accident, cette mauvaise synchronisation, vraisemblablement à l’origine du choc, a été corrigée.

Un lien de causalité « indirect mais certain »

Hospitalisée aux urgences avec une fracture du bassin provoquée par sa chute, la septuagénaire qui souffrait déjà de diabète et d’hypertension était autorisée quelques jours plus tard à sortir du service orthopédie avec l’injonction de rester au repos pendant deux mois, ce qu’elle n’avait pas respecté. Son état s’était aggravé en août 2022, elle avait rejoint la clinique pour subir deux opérations de revascularisation. Une amputation avait été envisagée, ce qu’elle avait refusé. En septembre, placée en soins palliatifs, elle avait regagné son domicile avant de mourir en décembre.

Toute la difficulté pour les juges correctionnels est désormais de décider si l’accident est à l’origine du décès. Les experts qui se sont penchés sur ce dossier ont estimé que oui et ce, même si l’infortunée souffrait de pathologies antérieures. Pour la représentante de la société, la signalisation à l’intersection de ce carrefour qui mène au boulevard Lancastel ne fait pas défaut.

Aucun doute pour la parquetière qu’il y a eu « une faute d’imprudence » du conducteur ainsi qu’un lien de causalité « indirect, mais certain » entre la collision et le décès. Une peine de 4 mois de prison avec sursis simple a été proposée au tribunal alors que l’intéressé a plaidé « la fatalité » tout en insistant sur les antécédents médicaux de la victime qui n’avait pas respecté la durée de son alitement et refusé l’amputation.

La décision des juges est mise en délibéré au 27 septembre.