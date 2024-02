Spécialisations agro-industrielles des régions du Monde ou les dangers des monopoles mondiaux de production

On l’a bien vu avec l’Ukraine, (fournisseur de la moitié du Monde en céréales) si, pour une raison ou pour une autre (épidémie ou effondrement financier mondial, guerre locale ou mondiale, paralysie des moyens de transport, tensions internationales, etc.) un pays qui monopoliserait une production, vient à se trouver empêché, des centaines de régions du Monde peuvent, du jour au lendemain se retrouver en déconfiture, en famine, dans une grande misère ou paralysées.

La solidité relative de l’économie française, représente un contre-exemple et un modèle. Pourquoi ? Tout simplement parce que, grâce à la taille et à la diversité de son territoire, elle a su résister, tant bien que mal, aux sirènes de la Mondialisation. Dans ce domaine, les Hauts de France, par la diversité de ses activités agricoles et industrielles, participe pour une large part à l’équilibre socio-économique du territoire national. Dieu que l’on aimerait que cette politique de l’activité, servent d’exemple à l’ile de La Réunion. A l’économie outrageusement déséquilibrée, alors que le territoire réunionnais dispose d’un formidable potentiel, il faudrait opposer une politique efficace et sérieuse d’activité et de diversification agro-industrielle. Le déséquilibre de la balance commerciale réunionnaise (300 millions d’export contre 5 milliards d’import), est une insulte au bon sens et un crime contre les Réunionnais. A quand une campagne vertueuse d’information à notre population, comme celle qui sévit il y a quelques années dans l’hexagone : « Nos achats sont nos emplois » ?

François-Michel MAUGIS

