Sortie de route au Tampon : Multirécidiviste, il persiste à dire que sa copine était au volant

Ce samedi 27 juillet vers 2H du matin, une 206 fait une sortie de route et finit sa course sur le toit dans la cour d’une habitation dans le secteur du 12e km au Tampon.

Un jeune couple se trouve dans la voiture. La jeune femme choquée est blessée. Lui comme elle ont consommé de l’alcool.

Les premiers témoins arrivent alors que l’accident s’est déjà produit. Ces derniers alertent les secours et les forces de l’ordre malgré les invectives de Jérôme. L’homme de 28 ans assure que tout va bien et refuse toute aide.

Aux pompiers et aux gendarmes, Amandine*, jeune conductrice, assure qu’elle était au volant. Une version soufflée par Jérôme, multirécidiviste et en fin de peine depuis à peine 10 jours. Pourtant, les témoins et les habitants de la maison assurent avoir vu la jeune femme sortir par le côté passager. Les pompiers déclarent avoir même entendu Jérôme dicter à Amandine ce qu’elle doit dire aux gendarmes. Cette dernière a par ailleurs avoué au médecin à l’hôpital avant de se rétracter.

À la barre, Jérôme comparait ce lundi pour refus de se soumettre aux tests d’alcoolémie et de stupéfiants, mais aussi pour conduite sans permis.

Si Jérôme ne sait pas trop quoi répondre quand le tribunal lui demande quel serait l’intérêt de toutes ces personnes qui ne le connaissent pas à mentir, le parquet ne doute pas de celui de Jérôme. Avec 13 mentions à son casier judiciaire dont 7 pour des délits routiers, “il sait pertinemment que là, c’est la fois de trop”, tance le vice-procureur. 12 mois de prison avec mandat de dépôt sont demandés, la révocation d’un précédent sursis et l’interdiction de conduire tous véhicules à moteur durant 5 ans. “Il faut qu’il arrête sinon il va finir par tuer quelqu’un”.

Me Lucie Kerachni n’a pas la même lecture du dossier et déplore beaucoup “d’interprétation et de supposition”. Pour l’avocate de la défense, “les témoins s’autopersuadent et les voisins s’improvisent gendarmes alors qu’aucun n’a assisté à l’accident”.

Jérôme n’échappe pas à la prison. Il est condamné à 1 an avec mandat de dépôt et la révocation de 3 mois d’un précédent sursis. Le jeune homme a également l’interdiction de conduire durant 3 ans.