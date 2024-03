Sixième concours de la correspondance : Semaine 13

Le communiqué de Gilette Aho, présidente de l’Association Pour Promouvoir l’Ecriture et la Lecture :

Cette sixième édition du concours de la correspondance débutée en novembre dernier s’achève dimanche prochain le 10 mars 2024. Vous avez jusqu’à minuit pour poster votre lettre à Irène Frain.

Dernière semaine. Derniers conseils. Vous tous qui êtes passionnés par l’Histoire de La Réunion et aussi par l’écriture, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Marieke. Voici le lien : Temps de narration et concordance des temps : mais encore ? (mecanismes-dhistoires.fr)

Marièke Poulat s’est spécialisée dans l’écriture et la publication de la chose écrite. Parallèlement elle est aussi l’auteur de quelques ouvrages de SF et de romance.

Il est bon de temps à autres lire sur son blog ses multiples posts consacrés à l’écriture, à l’édition. Un site intéressant, riche et optimiste.

A travers différents onglets de son site : mécanismes-dhistoires.fr il existe sous le titre « réécrire » un article « temps de narration et concordance de temps ». A la lecture de ses conseils, Marièke Poulat explique clairement « la cohérence des temps » sur une page blanche. Elle a même illustré ses dires en proposant une infographie en deux couleurs : passé et présent. Je la cite :

Lorsque vous choisissez d’utiliser un temps dans votre récit, c’est comme quand vous décidez d’utiliser tel ou tel point de vue : il faut s’y coller jusqu’au bout ! Or, c’est normal, le récit peut impliquer des anticipations et des retours dans le passé : les temps de conjugaison qui vont être utilisés pour les raconter dépendent du temps de narration. C’est ce qu’on voit dans l’exemple de texte ci-dessus.

À noter quand même : vous pouvez totalement varier les temps d’un personnage à l’autre ou d’un chapitre à l’autre. Dans ce cas, vos priorités doivent être la compréhension de votre lectorat et la fluidité du récit !

Conclusion : la concordance des temps donne de la cohérence à un récit.

PRINCIPE

Le principe de la sixième année du concours de la correspondance est le suivant

Irène Frain, romancière, journaliste, est sensible aux parfums exotiques des destinations lointaines. Elle apprécie la délicieuse saveur de la vanille. Elle vous demande de lui écrire l’histoire de la fécondation de la vanille de Bourbon. Comment un jeune esclave a-t-il pu découvrir cette technique ? Qu’est-il devenu ? Racontez-moi son histoire !

Vous commencerez votre lettre par :

Madame,

Edmond Albius a donné une couleur, une saveur à la vanille. La brièveté de sa vie n’a pas été de tout repos…

Le règlement est à lire sur notre site

G. Aho – Présidente de l’Association Pour Promouvoir l’Ecriture et la Lecture.