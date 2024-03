SIDACTION : Des collectes de fonds aujourd’hui et demain à La Réunion

Une collecte de fonds à destination du SIDACTION a lieu aujourd'hui et demain à La Réunion :

Le communiqué :

Chaque année le SIDACTION collecte des fonds pour la lutte contre le SIDA :

Pour financer la recherche

Pour soutenir les projets associatifs de prévention et de soutien aux patients

Pour répondre aux besoins les plus urgents dans les pays en voie de développement

En 2023, grâce à vos dons :

3.9 millions € de promesse de don

✹ De soutenir des associations en France et dans les DROM

✹ De menés des projets de prévention et d’aide aux malades sur tout le territoire Français

✹ Le financement de différents programmes associatifs dans les pays en voie de développement.

Depuis 2012, l’ARPSh et ses partenaires se mobilisent pour le SIDACTION, afin de collecter le plus de fond possible dans l’optique de nous rapprocher d’un monde sans SIDA.

Les objectifs sont de sensibiliser les Réunionnais et d’appeler la population à la solidarité et à la générosité.

Pour cela l’association organise des points de collectes.

Le Vendredi 22 mars 2024 :

Sur Saint-Pierre, à l’entrée du centre Commercial « GRAND SUD »

Le Samedi 23 mars 2024 :

Sur La Possession, à l’entrée du LEADER PRICE de 10h30 à 18h00

Sur Saint-Denis, à l’entrée du centre Commercial GRAND NORD de 10h30 à 18h00

Sur Sainte-Suzanne, à l’entrée du centre Commercial GRAND EST de 10h30 à 18h00

Sur Quartier Français, à l’entrée du LEADER PRICE de 10h30 à 18h00.

Avec le soutien, d’ASETIS, de RIVE, de et l’E2C-R

Les fonds collectés lors de ces actions seront versés intégralement au Sidaction.