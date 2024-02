SIA 2024 : le « Village Réunion » inauguré

Alors que le 60e Salon international de l’agriculture de Paris (SIA) bat désormais son plein, le « Village Réunion » a été officiellement inauguré le lundi 26 février par le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, et les représentants des partenaires de la Collectivité, l’Ile de la Réunion tourisme (IRT), la Région et la Chambre d’agriculture.

« Aujourd’hui, c’est un petit bout de La Réunion qui se dévoile à vous tous », lançait Cyrille Melchior à un parterre d’invités parmi lesquels on distinguait les sénateurs Stéphane Fouassin et Viviane Malet, le député européen Stéphane Bijoux, Les vice-Présidents du Département Serge Hoareau, Jeannick Atchapa et Gilles Hubert, les Conseillers départementaux Eglantine Victorine et Bruno Robert, le Président de la Chambre de commerce et d’industrie Pierrick Robert… « Je dirais même que Paris devient la 25ème commune de La Réunion, continuait-il. C’est toute La Réunion des terroirs – La Réunion authentique – La Réunion du bon goût et du bien vivre qui a fait le déplacement ici pour ce Salon qui donne à voir toute la vitrine agricole du monde. »

Cette vitrine, elle s’étend sur 800 m2, découpé en sept îlots qui accueillent 37 exposants, plus que les éditions précédentes. Ces exposants représentent toute la diversité, la richesse et la grande qualité de la production réunionnaise (vanille IGP, fruits, confiseries lontan, confitures, épices et achards, sirops, spiritueux, huiles essentielles et chocolat). Et signe d’un indéniable engouement dans le monde agricole, le Département a fait face cette année, pour la première fois, suite à l’appel à candidature lancé au mois d’août 2023, à des demandes plus nombreuses que le nombre de stands disponibles. Ces exposants, Cyrille Melchior les a remerciés pour la confiance qu’ils accordent au Conseil départemental, organisateur de ce « Village Réunion » depuis six ans.

« Nous avons voulu vous faire découvrir cette île monde, nichée au cœur de l’océan Indien, carrefour de la gastronomie, où les épices indiennes se mêlent aux condiments africains ou européens, où la cuisine chinoise fait partie intégrante de notre quotidien, où les plats les plus emblématiques sont revisités pour leur donner une touche locale, continuait le Président du Conseil départemental. La Réunion est clairement un territoire d’excellence en matière agricole. Nous croyons en nos potentialités. Nous souhaitons que ces produits soient reconnus à leur juste valeur, qu’ils puissent rayonner, partir à la conquête des marchés nationaux et internationaux. Nous croyons en nos professionnels, nos agriculteurs, nos industriels, nos artisans, nos cuisiniers. Nous croyons en nos produits, nos fruits, nos plats, nos produits transformés ou issus de l’artisanat. Nous croyons en La Réunion, tout simplement, cette terre de France, dans l’Océan Indien qui, à sa manière, contribue à l’excellence de la gastronomie française. »

Après lui, le Président de la Chambre d’agriculture, Frédéric Vienne, a dit sa fierté de voir ici les agriculteurs de La Réunion et a remercié les collectivités qui les accompagnent. Il espérait également une pluie de médailles au Concours général agricole. Huguette Bello, Présidente de la Région, saluait, elle, l’esprit de partenariat qui règne au « Village Réunion » et rappelé la place importante de l’agriculture dans l’économie de l’île.

A l’issue de cette cérémonie d’inauguration, Cyrille Melchior a accueilli au « Village Réunion » le secrétaire d’Etat chargé de la Mer et de la Biodiversité, Hervé Berville. Les deux hommes ont pu s’entretenir en privé avant de profiter de l’ambiance festive et musicale de l’événement. Le Président du Département a ensuite visité les stands du « Village » pour saluer les exposants présents.