SIA 2024 : la filière Papam à l’honneur avec le parfumeur Sisheido

Le « Village Réunion » du 60e Salon de l’agriculture (SIA) a reçu la visite, le lundi 26 février, des représentants du parfumeur Sisheido et du créateur de fragrances DMS Firmenich. Les deux sociétés se sont en effet associées à la Coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon (Caheb) pour créer un nouveau parfum baptisé « All of me » en utilisant le géranium de Bourbon comme ingrédient phare. Le parfum a été commercialisé en septembre dernier et il constitue le plus gros lancement de parfum des cinq prochaines années pour Sisheido.

« C’est quelque chose de totalement inespéré pour une petite coopérative comme nous, explique Marie-Rose Séverin, présidente de la Caheb. Nous n’aurions pas pu faire ça sans le soutien du Département à la filière Papam (Plantes à parfum, aromatiques et médicinales). Il faut le dire. Le Conseil départemental et ces deux sociétés nous financent une machine à couper le géranium qui va beaucoup nous aider. »

« C’est un partenariat qui fait sens pour nous aussi sur le plan sociétal, parce que nous souhaitons nous engager pour la pérennité des filières et pour le travail des femmes », commente Coralie Tauveron, responsable des achats chez Sisheido. Un engagement souhaité également par DMS Firmenich, qui souligne que ce nouveau parfum met très en avant le géranium de Bourbon, plus souvent utilisé dans la parfumerie masculine, et que ce partenariat devrait contribuer à relancer une production qui avait tendance à diminuer dans l’île.

Le Département de La Réunion soutien depuis cinq ans la structuration de la filière Papam, notamment à travers la définition d’une feuille de route qui a permis de renforcer la collaboration entre acteurs, de développer la plateforme numérique « PAPAM Péi », d’inscrire de nouvelles plantes à la pharmacopée française et de lancer une étude de marché pilotée pour fiabiliser l’écoulement des produits de la filière.

« C’est une fierté pour La Réunion, pour notre géranium Rosa, d’être sélectionné par une maison de notoriété internationale, commente à son tour Serge Hoareau, vice-Président du Conseil départemental délégué aux Affaires agricoles. C’est l’aboutissement d’un travail de labeur, du champ au nez du parfumeur. Le Département de La réunion est au côté des agriculteurs, quel que soit la filière. »