Si le patriotisme ne se manifeste pas, Le Quotidien et le JIR mourront Mme La Ministre !

L’heure est grave voire très grave car le compte à rebours est déjà enclenché. Malgré que nos deux journaux de la presse écrite (Le Quotidien fondé en 1976 il y a 47 ans et le JIR en 1951, 72 ans), sont devenus patrimoines historiques à la Réunion. Alors qu’aujourd’hui, ils traversent une crise sans précédent, se trouvant même dans une zone de turbulences classée rouge et ils jouent leurs survies. Cependant doit-on rester silencieux quand il s’agit de la liberté d’expression si chère à notre démocratie ?

Même si beaucoup de nos élus sont restés d’une “sobriété flagrante” en communiqué de presse sur ce sujet grave. Il me semble opportun d’ouvrir ce débat, quant à défendre une démocratie, qui se repose encore et toujours sur une presse indépendante, libre et pluraliste, où chacun peut toujours faire son opinion ou de s’exprimer. En effet, la mort d’un journal qu’importe les motifs est un “crève-cœur”, bien sûr pour nous ses lecteurs, pour ses journalistes, ses administratifs et employés annexes qui risquent de se retrouver au chômage.

-Il ne peut y avoir de société démocratique sans une presse libre, indépendante et pluraliste-

Alors, la venue de la Ministre de la culture Mme Rima Abdul-Malak à la Réunion est une bonne occasion de l’interpeller sur son » plan de filière presse » annoncé, et comment sauver le journal Le Quotidien et le JIR qui se trouvent dans des « états d’agonies » ?

D’autant plus, avant son nomination de Ministre de la culture en mai 2022, elle a été conseillère, pendant deux ans et demi, elle a travaillé au quotidien, en lien permanent avec Matignon et le ministère de la culture, pour déployer “les mesures d’aide au secteur face à la pandémie, et pour faciliter la mise en œuvre de la politique culturelle impulsée par le Président de la République : pass culture, sauvegarde du patrimoine, plan 100% éducation artistique, lecture grande cause nationale, soutien à la création, développement des industries culturelles, réforme de l’audiovisuel, régulation des plateformes, plan de filière presse, politique de restitution… » site ministère. En un mot, les difficultés de la presse écrite, Mme Rima Abdul-Malak les connait très bien, avant même sa nomination au Ministeur de la Culture.

De ce fait, je souhaite m’appuyer sur la citation de l’ancien président des États-Unis Barack Obama pour que vous puissiez prendre conscience de cette gravité Mme la Ministre. Qui nous dit que “Nous devons défendre la liberté de la presse et la liberté d’expression – car, en fin de compte, les mensonges et la désinformation ne font pas le poids”.

Après tout, même si la presse écrite doit se réinventer, sa diversité reste un des piliers essentiels de notre système démocratique. Et en aucun cas Le Quotidien et JIR ne doivent mourir. « Alor nou kont’ dosi ou pou defen’ la mok viré madam la Miniss ». Nou tienbo ensemb’ nou larg pa !

Jean Claude Comorassamy