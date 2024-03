Sensibilité de gauche ? (Il serait temps d’écouter les sages)

Bien sûr que j’ai une sensibilité de gauche. Pourquoi ? Tout simplement parce que j’ai étudié l’histoire de mon pays qui a plus de 2.000 ans, l’histoire des civilisations humaines qui a plus de 10.000 ans, l’histoire de l’animal humain qui a plus de 3 millions d’années et enfin, l’histoire de l’ancêtre de l’animal humain qui a plus de 7 millions d’années. Si cela fut utile pour forger ma réflexion, cela n’a pas suffi. Seule la rencontre des peuples, des races, des religions, des riches, des pauvres, des entreprises et des mille métiers exercés par les humains d’aujourd’hui dans mille régions du Monde, a pu me donner une idée de ce qu’est réellement, ce que nous appelons l’humanité.

Alors quoi, quelle conclusion tirer de tout cela ? Les évènements géopolitiques mondiaux récents sont en train de nous donner un début de réponse qu’il m’a été facile de compléter.

Nous n’allons pas lésiner. Nous n’allons pas entrer dans les détails car il faudrait sans-doute des milliers de pages. Nos journalistes, historiens, philosophes, sociologues, etc. s’en donnent d’ailleurs à cœur joie, chacun à leur manière, pour fouiller nos ambitions, nos âmes, nos comportements, nos défauts, nos qualités, etc. Le résultat, vous le savez tous, est une monstrueuse pagaille du Monde.

Mais, après avoir fait ce tour de piste, euréka, les choses sont assez simples. Grosso-merdo comme dirait mon ami Thierry, notre humanité est coupée en deux : ceux qui en ont trop d’un côté et ceux qui n’en n’ont pas assez de l’autre. Personne n’est coupable, personne n’est responsable, nous sommes tous victime d’un système qui privilégie la santé économique au détriment de la santé humaine. Alors, bien sûr, tout le monde souffre. Ceux qui en ont trop souffrent de la pléthorite et du stress engendré par la crainte de tout perdre. Ceux qui n’en n’ont pas assez, c’est plus facile à comprendre, souffrent de privations et du stress engendré par la peur du lendemain. Vous comprenez donc bien pourquoi j’ai une légère tendance à plaindre davantage ceux qui n’en n’ont pas assez. Mais je suis tout de même outré de constater que ce système ne rend personne épanoui et heureux, ce qui sur la plus belle planète de l’Univers, n’est pas très compréhensible.

Revenons en maintenant à l’origine des choses. Mais pourquoi bon Dieu, cette pagaille et cet irrémissible déséquilibre de l’espèce humaine ? Là aussi, à la lumière de notre histoire, les choses s’éclairent : Nos ancêtres humains ou hominoïdes ont beaucoup souffert. Cela est aujourd’hui connu et ressort de nombreuses études scientifiques. Perdu dans la jungle africaine, cet animal fragile était une proie facile pour les prédateurs. « Il avait des dents qui déchiraient mal, des ongles mous, et des poings dérisoires » nous dit Boris Cyrulnik dans son excellent livre : « 40 voleurs en carence affective ». J’ajouterais qu’il courrait moins vite que la gazelle et que son ouïe et son odorat était loin d’égaler celle du loup, et sa vue était très inférieure à celle de l’aigle. Cette souffrance d’un animal faible aurait duré plusieurs millions d’années. Cerise sur le gâteau, les généticiens viennent de nous apprendre que notre espèce a failli disparaître il y a moins d’un million d’année (1). Tout cela pour dire que l’enfantement de l’espèce humaine fût laborieux, il lui en reste fatalement des traces « épigénétiques » dirait mon ami Paulus. Je ne sais d’ailleurs pas si ce que nous raconte cet historien célèbre, le professeur et philosophe Yuval Noah HARARI, dans son livre « Sapiens, une brève histoire de l’humanité », est exact. D’après lui, l’absence de fourrure de l’animal humain et une puberté exceptionnellement tardive serait dues au fait que nous sommes tous les descendants d’enfants prématurés. Selon lui, la station debout de l’animal humain aurait fortement réduit son bassin. Et cela, à tel point, qu’à un moment de notre histoire, nos femelles ne pouvaient plus donner naissance à leur petit. Seules auraient survécus les femelles ayant donné naissance à des petits prématurés. Tout cela n’est pas très gai. Nous serions donc peu habitués au bonheur, c’est le moins qu’on puisse dire. Notre mère la Terre fut si cruelle que, semble-t-il, nous ne lui pardonnons pas. Inconsciemment, souhaiterions-nous sa mort ? Pour le reste, il s’agit peut-être pour certains d’un désir démesuré de puissance qui, inconsciemment, succèderait à cette faiblesse et cette souffrance ancestrale tout aussi démesurée. Mais, comme un enfant mal traité, cela se soigne, me semble-t-il. Toute la question est de savoir si nous connaissons cette histoire et si nous désirons vraiment en sortir. La débrouillardise qui nous a permis de survivre serait-elle insuffisante pour construire notre bonheur ? Pour conclure, laissons la parole à un polytechnicien journaliste et spécialiste des neurosciences, Sébastien BOHLER. Dans son remarquable livre « Striatum, comment notre cerveau peut sauver la planète », il nous dit ceci : « La croissance est devenue tellement indispensable qu’elle fait passer au second plan la santé, le bien-être et le bonheur des individus. Cyrulnik enfonce le clou en disant : « Les humains, grâce à leur intelligence technique et verbale, peuvent fabriquer des cathédrales ou des récits merveilleux, autant que des outils pour faire la guerre afin d’imposer leurs idées et leurs croyances, jusqu’au génocide ou à la destruction de la planète ». Il serait temps, me semble-t-il d’écouter les sages.