Séminaire Cyclonex : Le préfet avait eu du nez

C'est ce qui s'appelle avoir du nez. Ou "la gueule cabri" comme on dit en créole. A vous de juger. Toujours est-il que le préfet Jérome Filippini a eu sacrément du flair quand il a décidé d'organiser au mois de novembre dernier le séminaire Cyclonex à l'université de La Réunion. L'occasion de réunir tous les métiers concernés par le passage d'un cyclone : sécurité civile, pompiers, sociétés en charge de la distribution de l'eau et de l'électricité, associations et journalistes.

L’idée est venue au préfet d’organiser ce séminaire Cyclonex à l’occasion du passage du cyclone très intense Freddy à proximité de notre île l’an dernier. Une fois la pression retombée, il avait noté le soulagement de ses services, et notamment de la météo : « Heureusement qu’il n’est pas passé sur nous, sinon ç’aurait été du niveau de l’ouragan Irma à Saint-Martin ».

Dans la tête de Jérome Filippini, deux questions s’étaient immédiatement imposées : « Que se serait-il passé si Freddy était passé sur La Réunion? » et « sommes-nous prêts à affronter un cyclone de cette violence? »

Pour le savoir, il a donc décidé d’organiser le séminaire Cyclonex en réunissant tous les partenaires concernés à quelque degré que ce soit par le passage d’un cyclone. Le séminaire a commencé par la diffusion d’un film retraçant le passage d’Irma à Saint-Martin. Impressionnant ! Rien n’a résisté aux vents de près de 400km/h. Quasiment plus une maison debout ! Les témoignages des habitants sont saisissants. On voit même des vidéos prises en plein ouragan de familles entières recroquevillées sur des matelas, enjambant les bidets dans la salle de bain, la seule pièce à avoir résisté car dépourvue de fenêtre. Un cas que l’on retrouvera dans beaucoup de maisons. D’où la recommandation de profiter des quelques heures qu’il nous reste de relatif calme pour identifier cette « safe room », cette pièce a priori plus solide que les autres, où vous pourrez vous abriter en dernier recours.

Le reste du séminaire a consisté en des tables rondes entre les différents protagonistes sur des thèmes tous liés au cyclone, dans le but d’identifier les problèmes qui pourraient survenir et de trouver les solutions.

La Réunion n’a plus connu de « gros » cyclone depuis très longtemps. Imaginez que vous vous réveilliez demain matin sans eau, sans électricité. Les marchandises contenues dans le frigidaire et le congélateur commencent à se réchauffer. Le téléphone ne fonctionne plus. Plus moyen de communiquer, même pour signaler qu’on est en danger. Impossible de sortir avec les vents qui soufflent à 400 km/h. D’autant qu’en plus, les radiers sont submergés et pour certains emportés. Les magasins sont pillés. Le scénario catastrophe. On pense que ça n’arrive que dans les films de science-fiction, au cinéma. C’est pourtant ce qu’ont vécu les habitants de Saint-Martin pendant plusieurs jours, avant que les secours n’arrivent.

Un Réunionnais prévenu en vaut deux. Prenons nos précautions.