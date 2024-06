Semaine réunionnaise des Jeux olympiques et paralympiques : En attendant la flamme !

Le 12 juin, le Département de La Réunion accueillera le relais de la Flamme olympique. En attendant son arrivée, le Conseil Départemental met à l’honneur les valeurs de l’olympisme. Dans les 24 communes de l’île depuis le samedi 1er juin, et ce jusqu’au 11 juin, le sport est en fête avec la mobilisation des clubs, associations sportives, établissements scolaires… Une semaine qui bénéficie du label « Action phare » de la « Grande Cause Nationale du Sport » (GCN2024).

Sport scolaire, handisport, sport de compétition ou encore sport santé… c’est un programme qui s’adresse à l’ensemble des familles que propose la collectivité en partenariat avec la Région, la Préfecture, la ville de Saint-Denis, les communes et les intercommunalités concernées par le passage du relais, les acteurs du sport : le CROS, le CREPS, la DRAJES, les Ligues, les Comités et les Clubs ainsi que les partenaires premium du Comité Organisateur des Jeux Olympiques (COJO).

Dix jours d’évènements sportifs sur toute l’île pour une centaine de rencontres programmées.

« Le sport pour tous, tous pour le sport », un slogan accrocheur pour inciter à la pratique d’une activité sportive.

Des pratiques classiques aux pratiques plus originales, il y en a pour tous les goûts. A Saint-Benoit, direction la rivière des Marsouins pour une initiation au Kayak avec le canoë kayak club bénédictin. A Saint-Pierre, l’art martial est à l’honneur avec l’aïkido club du côté du gymnase de Bois d’Olives. A Sainte-Suzanne, ce sont les séniors qui sont invités à bouger par la commune et le centre de Moringue de la Marine. Les enfants et les familles se retrouvent eux du côté du stade du Bocage pour faire vivre les Jeux olympiques. A Saint-Denis, sur les hauteurs de la Montagne, le gymnase propose une initiation au parcours, PK Run 974.

Le mercredi 5 juin, avec Run Odysséa, rendez-vous dans la forêt de l’Etang-Salé de 14h30 à 17h30 pour une marche pour une santé olympique. Plusieurs rencontres académiques au programme avec l’escalade collège UNSS au lycée Victor Schoelcher à Saint-Louis. Il y aura du judo avec le dojo régional de Saint-Denis ou encore du tennis de table au gymnase de Deux-Canons à Sainte-Clotilde.

La Réunion, Terre de Champions !

Le jeudi 6 juin, du kayak, de l’escrime, du vélo, du handball… à vous de choisir ! C’est une journée sportive et l’inauguration d’un plateau sportif que propose la commune de Sainte-Suzanne à partir de 9H00. A Saint-Denis, à Champ Fleuri, la Ligue de Sport Adapté présente ses Ulysiades.

Le vendredi 7 juin, c’est le moment de s’initier à la boxe anglaise du côté de Bras-Panon, au gymnase Paul Moreau. Il y aura aussi de l’Aikido à Saint-Paul avec Aikido Club de Saint-Gilles. Le Collège Amiral Bouvet organise un relais pédestre toute la journée à Saint-Benoit. Le Département vous invite à son opération « La Réunion, Terre de Champions », l’occasion de mettre en valeur nos sportifs et les 9 relayeurs de la Flamme olympique choisis par le Département.

Le samedi 8 juin, ce ne sont pas moins d’une quinzaine de manifestations qui est proposée sur toute l’île. Une initiation du monde l’handicap et sport adapté est organisée par l’USPG au stade Lambrakis du Port. Si vous voulez tester le badminton, direction la Petite-île pour une journée porte ouverte de 13h00 à 17h00. Pour la Journée Nationale Sport Santé Bien-être, ce sont quatre communes qui sont concernées de 8h00 à 12h30. Direction Sainte-Rose pour faire du VTT pour une opération « P’tite Reine des laves ». C’est une initiation VTT mais surtout des techniques de saut qui devraient plaire aux plus jeunes.

Le dimanche 9 juin, « la Famille 974 aux JOP », c’est une invitation du Comité USEP de Saint-Leu qui s’adresse aux plus grands nombres. Deux Trails pour les passionnés de ce sport, le Trail de la Gare Routière à l’Entre-Deux, organisé par le Dimitile Sport Action. A Saint-Paul, le Trail des 3 Salines et Rando, avec Trail Rando Passion se déroulera de 6h00 à 15h00.

Lundi 10 juin, un « P’tit tour à vélo » c’est la proposition de l’USEP de 8h30 à 15h30. Une initiation au canoë kayak à Saint-Benoit par le club bénédictin du côté du Bassin Bleu à Sainte-Anne sera possible pour les amateurs des sports nautiques. Dans les hauts à Salazie, plus précisément à Hell-Bourg, une caravane du Sport sillonnera la commune pour aller à la rencontre de la population.

Le mardi 11 juin, veille de l’arrivée de la flamme, ce sont des mini jeux olympiques qui sont organisés par le Comité Handisport au stade Sarda Garriga de Saint-André toute la matinée.

Retrouvez tous le programme > CLIQUEZ-ICI

Service des Sports du Département : 0262 94 87 30

CROS Réunion : 0262 20 09 79

Action labellisée à la « Grande Cause Nationale du Sport 2024 »

La Semaine Réunionnaise des Jeux Olympiques et Paralympiques est labellisée « Action phare » de la « Grande Cause Nationale du Sport » (GCN2024), à la suite d’un appel à projets lancé par le Ministère des sports et des Jeux olympiques. Ce label est une reconnaissance de la qualité du projet territorial du Département qui vise à faire rayonner l’événement sur toute l’île et permet ainsi au plus grand nombre de s’épanouir. Il intègre aussi bien le sport scolaire, que le handisport, le sport de compétition ou encore le sport-santé favorisant la lutte contre les effets dévastateurs de la sédentarité. A travers la GCN2024, les citoyens sont invités à « Bouger, au moins 30 minutes par jour ».