Sécurité à La Réunion en 2023 : L’ampleur des violences conjugales est indéniable

L'année 2023 à La Réunion a été marquée par une augmentation préoccupante de la délinquance, malgré des avancées notables dans la lutte contre les stupéfiants et une baisse historique des décès sur les routes. Le préfet, Jérôme Filippini, a mis en lumière ces évolutions lors de la présentation du bilan annuel de la sécurité sur l'île.

Violences Intrafamiliales en Hausse

En 2023, les violences intrafamiliales ont connu une hausse alarmante de 17% par rapport à l’année précédente. Avec 12 femmes se présentant en moyenne chaque jour pour déclarer des violences conjugales et 17 interventions quotidiennes des forces de l’ordre pour des faits de violences intrafamiliales, l’ampleur du problème est indéniable. Malgré l’absence de féminicide, la présence de 3 homicides dans la sphère familiale, dont un entre conjoints, souligne la gravité de la situation.

L’annonce de la création de 3 brigades mobiles dédiées aux VIF en gendarmerie, des « Maisons des femmes, de la mère et de l’enfant » prochainement installées dans les

hôpitaux de l’île a été faite lors de la présentation du bilan 2023. Le centre d’accueil des auteurs de violences de Saint-Paul sera renforcé par une antenne à Saint-Pierre (projet en cours).Le Pack nouveau départ va être expérimenté sur le territoire.

Violences sexuelles en hausse également

On observe une hausse continue des faits de violences sexuelles à La Réunion ces dernières années. Les violences sexuelles ont augmenté de 77% entre 2019 et 2023. En 2023, elles représentent environ 12% de l’ensemble des atteintes volontaires à l’intégrité physique. Ces dernières ont d’ailleurs fortement progressé ces 5 dernières années passant de 9 576 faits en 2019 à 13 449 en 2023, soit une hausse de 40%.

Record dans la Lutte contre les Stupéfiants

Une note positive de l’année a été l’efficacité record dans la lutte contre les stupéfiants. Les saisies de drogues ont augmenté significativement, avec une hausse de 68% pour la résine de cannabis (atteignant 230 kg), de 88% pour la cocaïne (16 kg), et un impressionnant bond de 130 000 comprimés d’ecstasy. Ces chiffres reflètent le fort engagement des forces de sécurité et des douanes dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Sécurité Routière : Une Évolution Positive

Sur un autre front, la sécurité routière a vu une évolution positive avec une baisse de 33% du nombre de tués sur les routes, passant de 45 en 2022 à 30 en 2023. Cependant, le nombre de blessés a augmenté de 22%, indiquant que des efforts restent à faire pour améliorer la sécurité routière.

Perspectives et Actions Futures

Pour 2024, les priorités se focaliseront sur la sécurité autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, avec l’accueil de la flamme olympique à La Réunion, et sur la continuité de la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes. L’accent sera mis sur la prévention, la sensibilisation, et une approche holistique impliquant tous les acteurs de la société réunionnaise.

Ce bilan mixte de 2023 souligne à la fois les défis persistants en matière de sécurité à La Réunion et les succès obtenus grâce à la détermination des forces de l’ordre et à l’engagement des autorités. La lutte contre la délinquance et la promotion d’une sécurité durable pour tous restent des priorités absolues pour l’année à venir.