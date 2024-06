Sauvetage nocturne : Les gendarmes et le PGHM sauvent une femme grièvement blessée à Cilaos

Dans la nuit de samedi, les gendarmes de Cilaos et le Peloton de gendarmerie de haute montagne ont sauvé une femme grièvement blessée après un saut de 50 à 100 mètres. La victime, en détresse, a été évacuée à pied dans des conditions difficiles.

Ecrit par I.S – le dimanche 09 juin 2024 à 17H23

Ce samedi, les militaires du Peloton de gendarmerie de haute montagne sont intervenus au profit de la brigade de Cilaos suite à la disparition d’une femme ayant des intentions suicidaires. Les brigadiers ont pris l’initiative, malgré l’accès rendu complexe par la nuit et l’environnement, de rejoindre la victime qui se signalait par des cris. Cette dernière avait fait un saut d’une hauteur conséquente, entre 50 et 100 mètres, et était grièvement blessée.

Les gendarmes cilaosiens on sollicité le concours du PGHM, la zone étant difficile d’accès et dangereuse au regard des risques de chutes de pierres. Ils ont également réalisé le bilan qui a orienté le Samu à médicaliser l’intervention. La nuit étant tombée, il n’a pas été possible pour les secouristes de recourir à l’hélicoptère. Ils se sont ainsi rendus à pied pour rejoindre l’équipe déjà sur place.

La victime a été médicalisée puis conditionnée. Le médecin et un secouriste sont restés auprès d’elle pour la veiller et la réchauffer. Elle a été extraite au petit jour avec la section aérienne de gendarmerie de Ste-Marie, puis transportée vers le centre hospitalier de St-Pierre. Ses jours ne sont plus en danger.