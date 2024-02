Salon de la Formation et de l’Orientation : Révèl out talent !

Le Département de la Réunion participe au Salon de la Formation et de l’Orientation qui a été inauguré ce vendredi 16 février et qui se tiendra jusqu’au 18 février 2024 au parc des expositions de la Nordev. La direction de la Vie Educative et la direction de la Jeunesse sont sur place pour présenter au public les dispositifs mis en place par la collectivité en direction de la jeunesse réunionnaise.

Le Conseil départemental s’est doté d’une direction de la Jeunesse pour répondre à une des grandes ambitions de la mandature, « favoriser la réussite des jeunes pour en faire des citoyens ». Trois priorités on été définies, l’accompagnement du futur citoyen, l’accès aux droits et l’insertion. Et aller à la rencontre des jeunes, c’est justement l’opportunité de leur montrer les dispositifs qui existent au sein de la collectivité. « Nous avons érigé en priorité de la mandature l’accompagnement de la jeunesse », a déclaré Gilles Hubert, vice-Président. Ce dernier a pu visiter le stand du Département et échanger avec les agents sur place. « Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre stand dédié, où nos agents pourront échanger sur vos projets, et même vous donner des conseils », a-t-il déclaré aux premiers visiteurs.

Le Salon est donc l’occasion de sensibiliser les jeunes sur les perspectives offertes par la collectivité. Des milliers de visiteurs sont attendus tout au long de ce week-end.

Les différents accompagnements qui seront présentés tout au long du salon :

– Le Fonds Départemental d’Aides aux Jeunes (FDAJ) qui ouvre les droits à l’aide médicale et qui garantit un droit à l’insertion sociale ou professionnel dans les champs de la santé, l’alimentaire et l’habillement, le logement ou encore les dépenses liées à un projet d’accompagnement vers l’autonomie sociale ;

– Le Nouveau Pack Jeunes Citoyen (NPJC) qui propose un accompagnement personnalisé et contractualisé pour la construction d’un projet socio-professionnel ;

– L’Académie des Dalons qui redonne des repères et une mission de service civique à des jeunes sans emploi ;

– La Cellule Insertion par l’’Innovation (IPI) propose un accompagnement hors les murs de l’Académie pour des jeunes présentant le même profil que les académiciens