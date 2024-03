Saint-Pierre, ville amie des enfants…

– Sur la Commune de Saint-Pierre, on ne s’ennuie jamais ! Saint-Pierre y bouge !

* Après l’épisode des rats dans les écoles et l’intervention d’entreprises pour les détruire, est-ce qu’un contrôle du dispositif de destructions des rats et du risque de toxicité des produits serait intervenu à ce jour ?

La question mérite d’être posée et les parents doivent être informés face aux risques liés à ces nuisibles !

Nouveau feuilleton : maintenant il y aurait eu des asticots dans le riz servi à la cantine d’une école de Saint-Pierre : aucune communication aux parents et personnel qui apprennent par la presse qu’une enquête serait en cours qui sera ensuite portée à leur connaissance ! Enfin ils ne seront plus ignorés !

Entendre des parents que la direction des Établissements minimise le problème signifie que celle-ci sert de pare-feu à la colère et l’incompréhension des parents alors que ces problèmes relèvent exclusivement de la responsabilité de la commune !

Les communes sont responsables de l’accueil et de la surveillance des enfants, des cantines et du nettoyage des écoles :

– La surveillance est assurée par du personnel bienveillant mais souvent peu formé, aux contrats précaires, sans plan de formation, ni évolution de carrière …

– La propreté pour certaines écoles est maintenant confiée à des prestataires privés à raison de 3 à 4 personnes pour assurer le nettoyage des classes sur 4 jours au lieu de 5 jours auparavant là où il y avait 7 à 8 personnes : les vitres ne sont plus nettoyées et les classes le sont à la va-vite : aucune information préalable au personnel et aucun contrôle des prestations pour un recadrage ou une adaptation aux besoins n’intervient !

– Les besoins quand ils remontent aux services ou à l’élue sont bien souvent sans réponses ! D’autant que dans les conseils d’école peu d’élus sont présents pour faire remonter les difficultés qui s’entassent : portails non sécurisés, demandes de travaux sur la plage forme open GST non suivies par l’élue Déléguée surprise de découvrir des problèmes non résolus, …

– La restauration des enfants doit permettre une éducation au goût avec des repas de qualité. En cas de problème sanitaire une information doit être transmise aux parents pour les rassurer par des mesures concertées … un protocole doit être mis en place pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise !

– Le bien- être des enfants et des parents qui confient leurs enfants à une école est essentiel. L’école doit être un sanctuaire d’épanouissement qui forme les citoyens de demain et non un lieu d’angoisse supplémentaire !

– Dans notre programme en 2020 nous placions l’Education comme une grande priorité ! Cette priorité ne semble pas partagée aujourd’hui alors que Saint-Pierre est la première ville ultramarine à avoir été labellisée Ville amie des enfants en 2019 et a renouvelé sa convention avec l’UNICEF jusqu’en 2026.

– Ce réseau vise à faire avancer les droits des enfants avec entre autres, la garantie de leur bien-être, la valorisation de leur engagement et une éducation de qualité. Saint-Pierre s’engageait ainsi à faire respecter la charte des droits de l’enfant sur tout son territoire et à garantir des résultats durables. Il faudrait vraiment que cet engagement qui commence par l’école ne soit pas qu’un affichage !!! Un label se mérite !

Brigitte HOARAU

Elue de l’opposition de la Commune de SAINT-PIERRE

Elue au Conseil communautaire de la CIVIS