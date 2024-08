Saint-Pierre : Une voiture sur le toit à Pierrefond

D’année en année, de campagne sucrière en campagne sucrière, le nombre d’agriculteurs canniers diminue à La Réunion. De la même façon, la part de terres cannières et le tonnage récolté en fin de campagne est en baisse. Les agriculteurs alertent sur une campagne 2024 toujours plus décourageante et espèrent un soutien de l’État. Une réunion se tient ce mercredi en préfecture.