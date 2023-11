Saint-Pierre: Mobilisation du secteur médico-social de la FEHAP

Les agents et salariés du sanitaire, social et médico-social des établissements hospitaliers et d'aide à la personne se mobilisent jeudi 16 novembre à Saint-Pierre. Soutenus par la CGTR, ils dénoncent “ le mépris” de la la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne privés solidaires).

ILS DÉTRUISENT le système de sante et d’action sociale.

ILS DIVISENT les salarié·e·s, les agent·e·s et la population.

ILS PRÉCARISENT les droits fondamentaux, les droits du travail.

UNISSONS-NOUS pour dénoncer les conséquences de leurs décisions et pour exiger des négociations sur les moyens humains, de fonctionnement et les besoins d’investissement les établissements du sanitaire, du social et du médico-social sont des biens essentiels pour notre société que nous devons défendre collectivement.

La santé n’est pas une marchandise, elle ne doit pas être vue comme une variable d’ajustement financier mais comme un investissement d’avenir et de prévention.

Depuis plus d’un an, la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés solidaires) ne répond pas aux attentes des salarié·e·s. Pire que ça, la FEHAP méprise le personnel de ses établissements.

Malgré les difficultés de recrutement, des départs importants de salarié·e·s dus à l’épuisement professionnel, ainsi qu’aux conditions de travail qui ne cessent de se dégrader, la FEHAP attend que la CCUE (Convention Collective Unique et Etendue) soit signée, comme si elle allait être un remède à toutes les difficultés que ce secteur professionnel rencontre.

RDV LE 16 novembre 2023 à 9h30 devant la FEHAP (Siège de la Fondation Père Favron) 80 Boulevard Delisle 97456 à St Pierre.