Saint-Philippe : l’ancien maire Hugues Salvan est décédé

Son arrivée à la mairie de Saint-André avait été une des plus grosses surprises des dernières municipales. Trois ans après, l’heure est déjà au bilan de mi-mandat pour Joé Bédier, qui s’était donné pour mission principale d’engager la capitale économique de l’Est vers la « la voie du développement et de la transformation ». À commencer par la réfection des chaussées et un accent mis sur la propreté urbaine, pour en finir avec les moukatages sur les nids de poule qui collent à l’image de la commune.