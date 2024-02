Saint-Paul : Des scooters électriques en location courte-durée

Après le déploiement de 50 vélos et 90 trottinettes à assistance électrique en libre-service, la Ville de Saint-Paul étend son offre de mobilité en proposant désormais la location de 26 scooters. Cette initiative vise à offrir à la population une alternative au tout-voiture.

Les 26 scooters disponibles sont répartis à différents endroits stratégiques à travers la ville, facilitant ainsi l’accès aux usagers. Parmi ces lieux de location, on retrouve Evariste de Parny, la Grotte des Premiers Français, en face de la Mairie (Poste de Police Municipale), ainsi que dans plusieurs autres points clés tels que les rues du Commerce et de Paris, Cimendef, la piscine du front de mer, le Lycée Louis Payen, le But Savanna, le CHOR, le poste MNS Boucan, la Route de Théâtre, l’Ermitage rue du Général de Gaulle, l’Avenue des Mascareignes et de Bourbon, entre autres.

Pour accéder à la location des trottinettes, des vélos et désormais des scooters, les usagers sont invités à utiliser l’application ZWAV, disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement. Cette application permet aux utilisateurs de repérer les lieux de location ainsi que les tarifs associés, simplifiant ainsi le processus de location et favorisant une expérience de déplacement fluide et pratique pour tous.