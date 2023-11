Saint-Leu : Calendrier des travaux de modernisation du réseau collectif des eaux usées – Semaine du 20 au 24 novembre 2023

Voici un aperçu des chantiers prévus :

Angle RN1A et boulevard Bonnier : La circulation en double sens sera possible, avec un sens de priorité Nord/Sud et une vitesse réduite à proximité du chantier. Le Boulevard Bonnier sera barré à la circulation, sauf pour les riverains et les commerçants. Les accès seront rétablis chaque jour à 14h30 (sous réserve d’éventuels aléas).

Angle RN1A et Rue des Capucins : La circulation sera fermée sur la RN1A, y compris les week-ends. L’accès à la Rue des Capucins sera réservé aux riverains.

Entrée Nord de Saint-Leu (RN1A au niveau du Sarah Beach) : La circulation sera maintenue autant que possible par un alternat jours et nuits, y compris les week-ends. Ces travaux entraîneront une modification de la circulation jusqu’au 15 décembre 2023. Nous recommandons aux usagers de privilégier la sortie Stella pour rejoindre ou quitter le centre-ville.

Nous vous remercions par avance pour votre coopération précieuse pendant cette période.