Saint-Benoît : Première cohorte de Classe Défense et Sécurité Globale au Collège Amiral Pierre Bouvet

Le Collège Amiral Pierre Bouvet annonce dans un communiqué la signature de la convention tripartite pour la première cohorte de Classe Défense et Sécurité Globale au collège Amiral Pierre Bouvet sous le marrainage de la Gendarmerie Nationale de Saint-Benoit, en présence de M. le Sous-préfet de Saint-Benoit et du Lieutenant-Colonel SEGUIER, représentante du COMGENDRE.

Le vendredi 24 novembre 2023, la première cohorte de Classe Défense et Sécurité Globale a signé une convention tripartite entre le Collège Amiral Pierre Bouvet, le Rectorat et la Gendarmerie Nationale de St Benoît.

La Classe Défense est une initiative pédagogique, interdisciplinaire et pluriannuelle sous l’impulsion d’une équipe enseignante pour sensibiliser les élèves aux questions et métiers de la Défense Nationale. Les classes de défense offrent des temps de rencontres et d’activités avec des militaires pour donner aux élèves des repères pour comprendre la défense et la sécurité nationale, à travers ses acteurs et ses enjeux, son histoire, sa mémoire et son patrimoine.

L’objectif est de favoriser l’engagement individuel et collectif des élèves dans les Parcours éducatifs (Citoyen, Avenir, d’Education Artistique et Culturelle et Santé) pour former les citoyens de demain.

La classe défense de 3ème, composée de 12 élèves, est encadrée par l’équipe pédagogique avec le soutien des chefs d’établissements.

Les élèves ont l’opportunité de donner du sens à leurs apprentissages et parcours autrement, en menant des actions concrètes d’engagement citoyen lors de commémorations officielles, en participant à des concours ou au Rallye Citoyen, et en développant les parcours d’excellence et d’ambition à travers découvertes, visites et rencontres des métiers de la Défense Nationale.

Nous souhaitons bonne chance à la première cohorte de Classe Défense et Sécurité Globale pour leur parcours.