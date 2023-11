Sagesse ou folie, individuelle ou collective ?

Oui, dans leur délire d’intelligence, les humains sont perdus (provisoirement, on l’espère). Ils ont construit des merveilles mais ils ont aussi détruit de sublimes constructions, aussi bien humaines que naturelles ou même divines. Qui sont donc ces êtres ? Des monstres, des animaux déséquilibrés ? Des anges déchus ? Ou, tout simplement, des animaux un peu particuliers qui n’entrent dans aucune catégorie du monde vivant, du monde « naturel » ? C’est sans doute, la raison pour laquelle ils se sont eux-mêmes baptisé « humains » ou de manière un peu prétentieuse, « Homo sapiens ». Ce qui est hallucinant, c’est que cette espèce animale rechigne depuis toujours de faire partie des animaux terrestres. Non, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. L’animalité est donc considérée par les humains comme un état inférieur, indigne de l’humain. Pour un humain, se comporter comme un animal, c’est obligatoirement bestial, c’est déchoir. Attitude étrange, lorsque l’on sait que de nombreux humains se comportent comme des animaux dans beaucoup de circonstances de la vie.

Ce qui est encore plus hallucinant, c’est qu’au sein de cette espèce, on retrouve une panoplie quasi complète de tous les caractères, animaux comme spécifiquement humains. L’amour, la bonté, la charité, la fraternité humaine, cohabite avec la haine, la méchanceté, l’égoïsme, le mépris humain. Si individuellement, la plupart des humains sont des modèles de vertu, collectivement, ils se comportent souvent comme le pire des prédateurs. Cela, heureusement, s’explique par notre longue histoire et, il n’est pas exclu qu’en la connaissant, les humains finissent par mettre en veilleuse un certain nombre de comportements contre-nature et dangereux pour l’espèce autant que pour son biotope. La génétique nous apprend, par exemple que l’hominisation du futur animal humain, débuta il y a sept millions d’années environ et que, cette sous-espèce animale faillit disparaître, car peu adaptée à son environnement. Les scientifiques nous apprennent que cette date correspond à une période de réchauffement climatique, au début de la consommation d’aliments cuits, et donc de la maîtrise, même embryonnaire du feu. Et c’est ainsi qu’en effrayant ses prédateurs, le bipède humanoïde a survécu, s’est développé de prodigieuse façon et est lui-même devenu le plus grand prédateur de la Terre. Juste retour des choses ou maladie mortelle des grands équilibres sur notre merveilleuse planète ?

François-Michel Maugis