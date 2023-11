SAF : Le métro parisien met en lumière la question de l’alcool pendant la grossesse et le modèle réunionnais

Le communiqué :

En tant que pionnière nationale dans la prévention du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale, SAF France lance l’opération « Tables Jaunes », conjointement avec l’UMIH et Prévention et Modération, les 17, 18 et 19 novembre avant la journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre. Dans le même élan, une campagne d’affichage notable verra le jour dans le métro parisien du 29 au 5 décembre, anticipant les fêtes de fin d’année, propices aux consommations d’alcool.

Campagne d’affichage : Le métro parisien met en lumière la question de l’alcool pendant la grossesse et le modèle réunionnais.

L’importance de la consommation d’alcool pendant la grossesse est pour la première fois soulignée et avec force dans le métro parisien. Cette initiative porte également fièrement le logo du département de la Réunion, en reconnaissance des efforts collaboratifs réussis avec SAF France. Les actions réalisées à la Réunion ont prouvé leur pertinence. Tandis que 7% des Réunionnaises admettent consommer de l’alcool pendant leur grossesse connue, ce

chiffre monte tragiquement à 27% à l’échelle nationale, et même à 37% en Île-de-France. L’intégralité de ces données choc est disponible ici : Lien vers l’étude

https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-saf-connaissance-des-parents-denfants-de-moins-de-3-ans-sur-le-syndrome-d-alcoolisation-foetale-septembre2023/viewdocument/3156.html?Itemid=0

Opération « Tables Jaunes » : sensibilisation au cœur des établissements

En plus de la campagne d’affichage soutenue par Thierry Marx, président confédérale de l’UMIH, SAF France, avec le soutien de l’UMIH, mettra en

lumière la cause dans plus de 430 restaurants, hôtels, cafés, bars, discothèques et bowlings à travers la France, grâce à l’opération « Tables

Jaunes ». Sets de tables, affiches, brassards et t-shirts jaunes de sensibilisation seront déployés.

La carte des établissements participants ici

Pour Thierry Marx, Président confédéral de l’UMIH « Nous sommes des professionnels garants d’une consommation d’alcool encadrée et

responsable. Pour la deuxième année, l’UMIH s’associe à SAF France avec 430 établissements participants à l’opération « Tables jaunes ». Nous soutenons SAF France, pour mieux sensibiliser nos clients à l’abstinence totale de consommation d’alcool durant la grossesse, afin

de protéger nos enfants de nombreux maux totalement évitables ».

Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) et les Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF) : Un enjeu de santé publique majeur

Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) représente la forme la plus grave des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF). Ces affections sont la conséquence directe de la consommation d’alcool pendant la grossesse, même en petite quantité. Aujourd’hui, la France est confrontée à une réalité alarmante : chaque année, il est estimé que près de 15 000 enfants naissent avec des TCAF.

Ces troubles engendrent des complications à vie, tant sur le plan physique que neurologique, et affectent grandement la qualité de vie des enfants et de leurs familles. Face à cette situation, la mission de SAF France est plus que jamais essentielle : il s’agit d’informer, de prévenir, et de lutter contre ces effets dévastateurs de l’alcool sur les fœtus. Chaque initiative, chaque campagne, chaque action menée vise à réduire la prévalence de ces troubles et à offrir un avenir meilleur à tous les enfants de France et d’ailleurs.

À propos de SAF France

SAF France est une association dédiée à la prévention du syndrome d’alcoolisation fœtale et des autres troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Elle œuvre pour sensibiliser le public, soutenir les familles touchées et promouvoir des initiatives préventives à travers le pays.

A propos de l’UMIH

Fédérant 71% des entreprises syndiquées indépendantes, l’UMIH est le premier syndicat patronal du secteur CHRD et l’un des plus importants syndicats patronaux français. L’UMIH est présente et active dans tous les départements français, en métropole et en outre-mer, avec plus de 2 000 élus et 400 collaborateurs qui assurent au quotidien la promotion et la défense des professionnelsPour plus d’information : www.umih.fr

A propos de Prévention et Modération

Créée en 2019 par Brasseurs de France, la Fédération Française des Spiritueux et la Fédération Française des Vins d’Apéritif, l’association Prévention et Modération a pour mission de fédérer l’ensemble des initiatives des organisations professionnelles en matière de consommation responsable des boissons alcoolisées.

Pour plus d’information : www.preventionetmoderation.or